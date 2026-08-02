Corrientes inicia la Semana Mundial de la Lactancia Materna con charlas y actividades

El Ministerio de Salud Pública de Corrientes puso en marcha las actividades por la Semana Mundial de la Lactancia Materna, del 1 al 7 de agosto.

Con sede principal en el Hospital Materno Neonatal "Eloísa Torrent de Vidal" y la Cámara de Diputados de la Provincia, el programa incluye capacitaciones sobre nutrición, salud mental, cuidados éticos y el rol de la leche humana como medicamento en lactantes de alto riesgo, revalorizando el trabajo del Banco de Leche Humana provincial.

Agenda de charlas y capacitaciones en el Hospital Neonatal

Las jornadas abordarán la lactancia desde diversas especialidades médicas y comunitarias.

El cronograma oficial se extenderá hasta el viernes 7 con presentaciones diarias en los consultorios y salones del nosocomio:

Lunes 3 (08:30): Apertura en consultorios externos y muestra de concientización en la Cámara de Diputados.

Martes 4 (09:00): Disertación "Soberanía alimentaria del recién nacido y lactante" a cargo de la Residencia de Nutrición.

Miércoles 5 (09:00): Taller del Servicio de Enfermería sobre "La ética del cuidado y la oxitocina" .

Jueves 6 (09:00 y 10:00): Charlas sobre embarazos de alto riesgo y sostén emocional ante la separación de la mamá y el bebé.

Viernes 7 (09:00 a 11:00): Inauguración de mural escolar, charla del Servicio de Neonatología sobre leche humana en situaciones críticas y acto de clausura en la Legislatura provincial.

La red provincial y el rol clave del Banco de Leche Humana

Corrientes se posiciona como una de las diez provincias del país con este servicio especializado.

Desde la cartera sanitaria resaltaron la infraestructura que sostiene la nutrición de bebés prematuros en la provincia.

El Banco de Leche Humana opera desde 2018 y forma parte de la Red Iberoamericana de Bancos de Leche Humana, donde la provincia dispone de 46 centros de recolección, 8 centros de lactancia y 16 Espacios Amigos de la Lactancia Materna distribuidos entre Capital y el interior.

Esta política garantiza leche materna pasteurizada y de calidad para recién nacidos de bajo peso o con cuidados intensivos.