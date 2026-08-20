Económicas de la Unne adecua sus carreras al Sistema de Créditos Académicos

La Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la Unne avanza en el proceso de actualización de sus planes de estudio, adecuándose al nuevo Sistema Argentino de Créditos Académicos Universitarios (Sacau).

La reestructuración permitirá cursar la carrera de Contador Público en cuatro años a partir de 2027, resguardando la habilitación profesional y garantizando la totalidad de los puestos de trabajo del cuerpo docente.

La unidad académica integra así el grupo de universidades pioneras en el país junto a la UBA, la Unlp, la UNL y la Uncuyo.

Reducción de duración y Sistema de Créditos (Sacau)

La transición hacia el marco normativo nacional busca adaptar la formación universitaria a las exigencias globales del mercado laboral.

Con la implementación del Crédito de Referencia del Estudiante (CRE) según la Resolución ME 2598/2023, la carrera dejará de medirse en horas reloj y pasará a estructurarse en créditos.

Las carreras de grado de esta modalidad tendrán un mínimo de 240 CRE y cuatro años de duración. El Plan 2018 de la Unne convertirá sus 2.768 horas pedagógicas actuales para elevar la propuesta ante la Coneau.

La FCE ratificó que el esquema no solo asegura la continuidad laboral de todo el cuerpo docente de la casa, sino que también promueve instancias de reconversión profesional.

Contexto de acreditación y carreras de la FCE

La contadora Idalia de Castro, directora de la carrera de Contador Público, precisó que la profesión se encuentra bajo el artículo 43 de la Ley de Educación Superior (LES), que exige el cumplimiento de estándares periódicos fijados por la Coneau.

Con esta iniciativa la FCE se posiciona al frente del proceso de actualización curricular en forma paralela a casas de altos estudios como la UBA, Unlp, UNL y Uncuyo.

Además del proceso en la Capital, la FCE se encuentra cerrando la actualización del plan de la Licenciatura en Comercio Exterior que se dicta en la ciudad de Paso de los Libres.

El Plan 2018 cuenta con acreditación favorable de Coneau desde diciembre de 2020 y certificó en 2023 a su primera cohorte con alcance y validez nacional