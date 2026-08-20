Aeroparque cierra tres días: qué pasará con los vuelos de Corrientes y Chaco

Los pasajeros que tengan vuelos desde los aeropuertos de Corrientes o Resistencia hacia Buenos Aires durante la próxima semana deberán prestar atención a una modificación temporal en la operación aérea. El Aeroparque Jorge Newbery permanecerá cerrado por trabajos en su pista principal y los arribos serán trasladados al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. El cierre comenzará a las 9 del martes 25 de agosto y se extenderá hasta las 16 del jueves 27.

Vuelos de los aeropuertos correntino y chaqueño

El martes 25, los vuelos parten desde Resistencia y están previstos dos de Aerolíneas Argentinas con destino a Ezeiza, a las 15.55 y 19.50.

Los vuelos del martes. Página oficial de Aerolíneas Argentinas.

Desde el Aeropuerto Internacional Piragine Niveyro de Corrientes está programado un arribo de la aerolínea de bandera para el miércoles 26 a las 13.40. Ese mismo día, otros dos vuelos de la misma empresa partirán desde Resistencia a las 15 y 20.20, con destino a Ezeiza durante el cierre de Aeroparque.

Con despegues de Corrientes y Resistencia, los arribos son a Ezeiza. Página oficial de Aerolíneas Argentinas.

Mientras que el jueves ya no afectará el cierre de Aeroparque, porque la medida es hasta las 16 y los vuelos programados en Corrientes parten a las 14,45 y arriban en Buenos Aires a las 16,15. Los otros vuelos salen de Resistencia a las 17 y 20,15 por lo que también irán al mismo aeródromo.

El jueves los arribos son a Aeroparque, de manera normal. Página oficial de Aerolíneas Argentinas.

Según trascendió, la medida fue coordinada previamente con las aerolíneas y los organismos vinculados a la actividad aeroportuaria, con el objetivo de reorganizar los itinerarios, los espacios de operación y los equipos de trabajo durante el cierre.

Ezeiza absorberá los vuelos de Aeroparque

Durante el período en que Aeroparque permanezca cerrado, Ezeiza concentrará la totalidad de las operaciones que habitualmente se realizan desde el aeropuerto porteño.

El cierre forma parte de un programa de infraestructura que contempla una inversión superior a US$85 millones, destinada a ampliar y modernizar distintos sectores del aeropuerto. Entre los trabajos ya realizados se encuentran la ampliación de la Plataforma Norte y obras en el sector de inspección y registro doméstico, el hall de check-in y las vialidades de arribos internacionales.

La próxima etapa contempla ampliar las zonas de preembarque nacional e incorporar tecnología para agilizar la atención de los pasajeros. El proyecto también incluye una nueva sala VIP, una ampliación del área comercial y nuevas propuestas gastronómicas, entre ellas Bis Café, de Gonzalo Aramburu, y un local de Outback Steakhouse en el sector de preembarque nacional.