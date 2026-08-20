Adopción en Corrientes: buscan una familia en todo el país para un niño de 12 años

El Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia de Curuzú Cuatiá, junto al RUA Ctes, lanzó un llamado público nacional (Expediente CXP N° 19400/24) dirigido a personas o familias de toda la Argentina dispuestas a adoptar a un niño de 12 años.
El menor, que asiste a un Centro de Educación Especial y entrena fútbol, expresó su deseo de integrarse individualmente a un hogar que le proporcione afecto, contención emocional y estabilidad para su desarrollo integral.
Perfil e intereses del niño
La convocatoria del Poder Judicial detalló las características del menor para orientar a los postulantes.
El menor asiste desde 2025 a un Centro de Educación Especial y a un centro terapéutico, donde realiza entrenamientos de fútbol en el club Tiro Federal y disfruta de las salidas al aire libre.
Sus cuidadores destacan que presenta una marcada sensibilidad, por lo que requiere adultos disponibles que lo acompañen con paciencia para reconocer y canalizar sus emociones.
Por otra parte, el mismo menor manifestó explícitamente su deseo de conocer una familia de cualquier provincia para incorporarse de manera individual.
Requisitos y canales de inscripción
Las personas o familias interesadas en iniciar la vinculación pueden postularse mediante las vías oficiales:
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Formulario digital: se debe descargar y completar la solicitud disponible en la web oficial del Poder Judicial de Corrientes .
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Juzgado de Curuzú Cuatiá: enviar el formulario al correo jmenyflia-curuzu@juscorrientes.gov.ar o comunicarse a los teléfonos 03774-423927 / 03774-15639934 (lunes a viernes de 7 a 13).
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Contacto RUA Ctes: consultas vía mail a registroadopcion@juscorrientes.gov.ar, al teléfono 03794-4104298, o presencialmente en Carlos Pellegrini 917 (entrepiso), ciudad de Corrientes.