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Adopción en Corrientes: buscan una familia en todo el país para un niño de 12 años

El menor de edad se encuentra actualemtne en la localidad de Curuzú Cuatiá, y espera encontrar un hogar que lo acompañe y apoye en su desarrollo.

Por El Litoral

Jueves, 20 de agosto de 2026 a las 07:54
Imagen ilustrativa

El Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia de Curuzú Cuatiá, junto al RUA Ctes, lanzó un llamado público nacional (Expediente CXP N° 19400/24) dirigido a personas o familias de toda la Argentina dispuestas a adoptar a un niño de 12 años.

El menor, que asiste a un Centro de Educación Especial y entrena fútbol, expresó su deseo de integrarse individualmente a un hogar que le proporcione afecto, contención emocional y estabilidad para su desarrollo integral.

Perfil e intereses del niño

La convocatoria del Poder Judicial detalló las características del menor para orientar a los postulantes.

El menor asiste desde 2025 a un Centro de Educación Especial y a un centro terapéutico, donde realiza entrenamientos de fútbol en el club Tiro Federal y disfruta de las salidas al aire libre.

Sus cuidadores destacan que presenta una marcada sensibilidad, por lo que requiere adultos disponibles que lo acompañen con paciencia para reconocer y canalizar sus emociones.

Por otra parte, el mismo menor manifestó explícitamente su deseo de conocer una familia de cualquier provincia para incorporarse de manera individual.

Requisitos y canales de inscripción

Las personas o familias interesadas en iniciar la vinculación pueden postularse mediante las vías oficiales:

  • Formulario digital: se debe descargar y completar la solicitud disponible en la web oficial del Poder Judicial de Corrientes .

  • Juzgado de Curuzú Cuatiá: enviar el formulario al correo jmenyflia-curuzu@juscorrientes.gov.ar o comunicarse a los teléfonos 03774-423927 / 03774-15639934 (lunes a viernes de 7 a 13).

  • Contacto RUA Ctes: consultas vía mail a registroadopcion@juscorrientes.gov.ar, al teléfono 03794-4104298, o presencialmente en Carlos Pellegrini 917 (entrepiso), ciudad de Corrientes.

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