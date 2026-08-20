Adopción en Corrientes: buscan una familia en todo el país para un niño de 12 años

El Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia de Curuzú Cuatiá, junto al RUA Ctes, lanzó un llamado público nacional (Expediente CXP N° 19400/24) dirigido a personas o familias de toda la Argentina dispuestas a adoptar a un niño de 12 años.

El menor, que asiste a un Centro de Educación Especial y entrena fútbol, expresó su deseo de integrarse individualmente a un hogar que le proporcione afecto, contención emocional y estabilidad para su desarrollo integral.

Perfil e intereses del niño

La convocatoria del Poder Judicial detalló las características del menor para orientar a los postulantes.

El menor asiste desde 2025 a un Centro de Educación Especial y a un centro terapéutico, donde realiza entrenamientos de fútbol en el club Tiro Federal y disfruta de las salidas al aire libre.

Sus cuidadores destacan que presenta una marcada sensibilidad, por lo que requiere adultos disponibles que lo acompañen con paciencia para reconocer y canalizar sus emociones.

Por otra parte, el mismo menor manifestó explícitamente su deseo de conocer una familia de cualquier provincia para incorporarse de manera individual.

Requisitos y canales de inscripción

Las personas o familias interesadas en iniciar la vinculación pueden postularse mediante las vías oficiales: