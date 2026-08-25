El IPS Móvil cerró su cuatrimestre con récord de trámites atendidos en julio

El programa IPS Móvil, dependiente del Instituto de Previsión Social de Corrientes, cerró su balance cuatrimestral con un total de 1.374 atenciones en más de 30 municipios de la provincia.

La política impulsada por el Ejecutivo provincial apunta a modernizar la administración pública y descentralizar las gestiones previsionales, evitando que los adultos mayores y beneficiarios deban viajar a la Capital.

Esquina, Paso de los Libres y Monte Caseros encabezaron la nómina de localidades con mayor cantidad de gestiones.

Cifras del cuatrimestre y comunas con mayor demanda

El informe del IPS reflejó un crecimiento constante en la cantidad de trámites atendidos entre abril y julio.

El programa comenzó con 310 asistencias en abril, ascendió a 367 en mayo, registró 325 en junio y alcanzó su pico máximo en julio con 372 atenciones.

Por su parte Esquina lideró el acumulado total con 261 trámites (encabezando además los meses de abril y junio), seguida por Paso de los Libres con 209 (liderando mayo y julio) y Monte Caseros con 201 gestiones.

Los operativos móviles abarcaron pequeñas y medianas comunas como Colonia Liebig, Loreto, San Carlos, Yapeyú y Concepción, garantizando equidad en el acceso a las prestaciones.

Objetivos del programa y operativo desplegado en julio

El Plan Integral de Visitas Territoriales combina la presencia física en los barrios con el uso de plataformas virtuales.

Los objetivos del programa son garantizar asesoramiento personalizado, reducir tiempos de gestión y capacitar a las administraciones locales en herramientas digitales para optimizar la vinculación con el Estado provincial.

Durante el mes de julio, las oficinas móviles brindaron atención en 22 localidades de lunes a viernes.