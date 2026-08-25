Registro de la Propiedad Inmueble: rigen nuevos formularios a partir de septiembre

El Gobierno de Corrientes, a través del Registro de la Propiedad Inmueble (RPI), anunció que a partir del próximo 1 de septiembre entrará en vigencia un nuevo esquema para tramitar certificados e informes.

La medida establece que cada pedido deberá gestionarse en un formulario individual y de manera independiente, quedando sin efecto la posibilidad de agrupar más de una solicitud en un mismo documento.

Los modelos habilitados ya se encuentran disponibles para su descarga en la web oficial del organismo.

Nuevas pautas para la presentación de solicitudes

La reforma administrativa alcanza a la totalidad de los trámites que se gestionan ante el organismo.

La normativa abarca la solicitud de certificados de dominio, certificados de inhibición, informes de inhibición, informes de estado de dominio e informes de índice de titularidad (búsqueda).

Cada certificado o informe deberá tramitarse por separado. Bajo ninguna circunstancia se admitirán requerimientos múltiples dentro de una sola planilla.

El cambio operativo responde a un plan integral de modernización y ordenamiento del Estado provincial: