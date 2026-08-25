Alivio para los sospechosos del caso Loan: fueron sobreseídos en el expediente de trata con fines de explotación

Las ocho personas que estaban investigadas bajo la hipótesis de que el caso Loan fue por trata con fines de explotación y apropiación del niño, finalmente fueron este martes sobreseídas en un fallo de 104 páginas firmado por la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo.

Bernardino Antonio Benítez, Laudelina Peña, Carlos Guido Pérez, Victoria Caillava, Daniel Ramírez, Mónica Millapi, el comisario Walter Maciel y el ex policía Francisco Méndez, fueron este martes sobreseídos en el expediente que permanecía abierto en la Justicia Federal de Goya y que siguió la línea investigativa encarrillada sobre los presuntos delitos de trata con fines de explotación y apropiación del menor Loan Danilo Peña.

Esto se da independientemente de la realización del juicio por otros delitos presuntamente cometidos por el mismo elenco -a excepción de Méndez- en el hecho del naranjal ubicado en El Algarrobal, localidad de 9 de Julio el 13 de junio de 2024.

El fallo de sobreseimiento fue firmado este martes por la jueza Pozzer Penzo y se conoció en medio de la vigésima audiencia del juicio que se desarrolla contra 17 imputados por las supuestas sustracción y el ocultamiento de Loan, siete de los cuales estaban implicados en ese expediente que seguía abierto.

No obstante el alivio procesal para estas ocho personas, la magistrada ordenó que se renueven las alertas de Interpol para que se profundice la búsqueda y se materialicen medidas concretas orientadas al hallazgo del menor.

En ese sentido Pozzer Penzo especificó que esta resolución de sobreseimiento "no altera ni modifica la vigencia de las tareas tendientes a avanzar con la investigación de los hechos que llevaran hasta la fecha a desconocer el paradero del menor Loan Danilo Peña."

Asimismo, determinó " mantener las alertas internacionales de Interpol, las publicaciones y búsquedas del Sistema Federal de Búsqueda de Personas (Sifebu) y el legajo delegado al Ministerio Público Fiscal a partir de las nuevas informaciones, denuncias que son recepcionadas por diferentes vías tal como se dispusiera por decreto."

Y ordenó "insistir en la publicación de la foto del menor y de la recompensa vigente dispuesta por el Ministerio de Seguridad de la Nación en todas las plataformas disponibles, solicitar colaboración a los organismos para mantener esta información accesible". Y a renglón seguido solicitó que se adjunte el afiche con la imagen de envejecimiento forense de Loan que elabora la Policía Federal.

Vale señalar, la recompensa desde el 23 de enero de este año es de 20 millones de pesos.

¿CASO CERRADO?

En su resolución Pozzer Penzo dejó abiertos algunos legajos que sostienen la investigación abierta y las tareas apuntadas a dilucidar el misterio generado a los hechos del naranjal.

Así es que el punto 6 del fallo de este martes indica "reiterar la continuidad y especificidad de los temas correspondientes a los legajos 92; 94; 96 y 97", que habaln de investigaciones residuales del expediente que está en juicio oral, líneas de investigación cerradas o agotadas tras la elevación a juicio del primer tramo (sustracción y ocultamiento), búsqueda del menor delegada a los fiscales y un legajo de pruebas creado para unificar las evidencias existentes y facilitar las tareas.