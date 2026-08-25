El Oncológico de Corrientes cumplió un año con casi 15.000 atenciones

El Instituto Oncológico Papa Francisco de Corrientes cumplió su primer aniversario con un total de 14.842 atenciones registradas durante su primer año. El centro público de salud de alta complejidad se convirtió en un espacio de referencia para la atención oncológica en Corrientes y la región. Del total de atenciones, 5.277 correspondieron al área de Oncología, mientras que 3.236 fueron en Hospital de Día. Además, se registraron 1.303 atenciones de Enfermería y 799 en Emergencias.

El abordaje integral también incluyó distintas especialidades y servicios vinculados al acompañamiento de los pacientes. En Psicooncología se contabilizaron 422 atenciones; Nutrición tuvo 235; Cardiología, 162; y Cuidados Paliativos, 68.

El nosocomio está ubicado en la ciudad de Corrientes, en la esquina de Suiza y avenida Chacabuco, y brinda atención especializada para la prevención, diagnóstico, atención y tratamiento integral del cáncer.

Un año de atención y acompañamiento

Al cumplirse el primer aniversario, desde el Gobierno de Corrientes destacaron el trabajo realizado por el equipo del instituto.

“Celebramos el primer aniversario del Instituto Oncológico Papa Francisco, un centro de referencia para la atención oncológica en Corrientes y la región. Felicitamos a todo el equipo por su dedicación y compromiso diario”, señalaron en una publicación oficial.

Los números del primer año reflejan la actividad de las distintas áreas que funcionan en el instituto y el acompañamiento que reciben los pacientes durante las diferentes etapas de su atención.

Cómo sacar un turno

Para solicitar un turno en el Instituto Oncológico "Papa Francisco", los pacientes deben enviar un mensaje de WhatsApp al 379 4012571. La atención para la solicitud de turnos se realiza de lunes a viernes, de 8 a 17.

Al momento de solicitar el turno, se debe enviar la documentación correspondiente del paciente:

Foto del DNI.

Pedido o derivación médica del profesional de cabecera, que debe incluir el resultado de la biopsia , requisito fundamental.

Carnet de cobertura social, como obra social o prepaga, en caso de contar con una.

De esta manera, el Instituto Oncológico Papa Francisco cerró su primer año con 14.842 atenciones y con un esquema que contempla no solo la atención oncológica, sino también especialidades y servicios destinados al acompañamiento integral de los pacientes.