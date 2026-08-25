Puma suelto en Corrientes: captaron imágenes del felino cerca de campos rurales

Vecinos de Colonia Libertad, en el departamento de Monte Caseros, se mantienen atentos luego de registrar la presencia de un puma en la zona. Los pobladores lograron captar imágenes del animal, que fue visto mientras se desplazaba cerca de campos y caminos rurales.

Las fotografías tomadas por vecinos muestran al felino de gran porte deambulando por el área. Según los testimonios de los pobladores brindados a Radio Mega 95.3 Mhz de Monte Caseros, no se trataría de un avistamiento aislado, ya que el animal habría sido observado en múltiples ocasiones durante los últimos días.

La presencia del puma generó atención entre quienes viven y circulan por la zona rural, donde pudieron documentar con sus cámaras el paso del animal.

Cada vez más avistamientos de fauna silvestre

El avistamiento se suma a la aparición de distintas especies silvestres en campos de la región. Según especialistas en fauna, en la zona se registra con mayor frecuencia la presencia de ciervos axis, chanchos salvajes y felinos, que se desplazan por distintos sectores rurales.