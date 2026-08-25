Corrientes es sede de una misión internacional sobre derechos de las mujeres

Corrientes es sede de una misión técnica internacional que reunirá a la Fundación de Derechos Humanos y Equidad de Género (FundHEG) y a una delegación de AVESA, de Venezuela.

El encuentro se desarrolla desde el lunes 24 y continuará el jueves 27 de agosto, bajo el nombre “Chatbots sin barreras: modelo regional de accesibilidad para información en salud sexual, derechos reproductivos y prevención de violencias”.

El mismo tendrá como eje el intercambio de experiencias entre ESI Chat, desarrollado por FundHEG, y YEI – Yo Estoy Informada, de AVESA.

Durante las cuatro jornadas, los equipos trabajarán en el desarrollo de contenidos, herramientas digitales y estrategias destinadas a facilitar el acceso a información sobre salud sexual y reproductiva, derechos, prevención de las violencias y rutas de atención.

Accesibilidad y diversidad

Uno de los principales ejes de la misión es la accesibilidad, con experiencias de adaptación audiovisual y contenidos en Lengua de Señas Argentina, además de lenguas originarias como guaraní, quechua y qom.

También se abordan experiencias de trabajo con jóvenes, comunidades originarias y diversidad sexual.

Por su parte, AVESA aportará su experiencia en la atención y orientación a mujeres en contextos de violencia, crisis y movilidad humana, además de su trabajo de asistencia humanitaria ante situaciones de emergencia.

El encuentro busca fortalecer ambas herramientas digitales y avanzar en la construcción de información accesible y sin barreras, con perspectiva de derechos.