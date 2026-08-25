Laura Lewin en Corrientes: curso con puntaje para docentes en Santo Tomé e Ituzaingó

El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Educación y la Secretaría General, brindará dos jornadas de capacitación tituladas "Cómo gestionar tu aula sin gritar (ni enloquecer)", a cargo de la reconocida especialista Laura Lewin.

Los encuentros, destinados a docentes y directivos de todos los niveles, se realizarán el 2 y 3 de septiembre en Santo Tomé e Ituzaingó.

La actividad otorga puntaje oficial y requiere inscripción previa a través de la plataforma Sima.

Cronograma, sedes e inscripción

La cartera educativa definió el esquema organizativo para ambas jornadas en el interior provincial.

Los interesados deben registrarse obligatoriamente en la plataforma Sima a partir de este martes hasta las 15 horas.

La jornada en Santo Tomé se realizará el próximo miércoles 2 de septiembre en las instalaciones del Complejo Polideportivo Romeo Maciel.

En tanto que la jornada en Ituzaingó será el jueves 3 de septiembre en el Centro Cultural Antonio Orellana.

Las actividades cuentan con respaldo formal y fueron aprobadas mediante la resolución 1502/26, garantizando el puntaje para los profesionales que asistan.

Objetivo de la propuesta educativa

El ciclo formativo apunta a brindar recursos prácticos frente a las exigencias de la educación contemporánea.

Quienes participen de la capacitación encontrarán herramientas concretas que faciliten el trabajo cotidiano y el manejo de grupo dentro del aula.

Además, la propuesta promueve la reflexión conjunta sobre los múltiples desafíos que presenta la enseñanza actual, buscando preservar el bienestar emocional de la comunidad educativa.