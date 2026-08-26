El emotivo relato de un profesor tras ayudar a una joven en el puente Chaco-Corrientes

Nicolás Sánchez, profesor de Educación Física de Corrientes y creador de contenido digital, contó que pudo ayudar a una adolescente de 17 años que se encontraba en una situación de riesgo en el puente General Belgrano. El hombre compartió la historia ayer en un video publicado en su cuenta de Instagram, donde se mostró emocionado al recordar lo ocurrido.

Sánchez, quien en redes es conocido como Profe Narigón, relató que había salido a correr por el puente junto a una amiga cuando vio a la joven mirando hacia el río. Al notar que estaba cerca del precipicio, decidió acercarse y preguntarle cómo se encontraba.

“Me di cuenta, hablé con ella, le dije mi nombre”, contó en el video publicado en Instagram. Después comenzó a preguntarle sobre la escuela y la conversación permitió que la adolescente se distendiera por algunos momentos. "Me salió el profe de adentro", recordó.

Según explicó, luego la agarró del hombro y le pidió que lo acompañara. Finalmente, junto a su amiga, logró llevar a la joven hasta donde se encontraban “Los Ángeles del Puente”.

El mensaje del profesor

“Es algo muy fuerte, ella está bien, contenida”, dijo Sánchez al contar cómo terminó el encuentro. En el video, visiblemente emocionado y aguantando las lágrimas, comentó que decidió difundir lo sucedido pensando especialmente en los padres.

“No lo cuento para presumir, sino porque siento que tenemos que estar más atentos a nuestros chicos”, escribió en la publicación que acompañó el video. Sánchez remarcó la importancia de “escuchar, observar y acompañar”.

“A veces una señal, una palabra o simplemente estar presentes puede hacer una enorme diferencia”, insistió. Su mensaje terminó con un pedido dirigido a las familias: “Cuidemos a nuestros chicos. Hablemos con ellos por favor”.



