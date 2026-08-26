Corrientes Cerca brindará servicios y trámites gratuitos en Loreto

El Gobierno de Corrientes realizará este viernes 28 de agosto un nuevo operativo integral de Corrientes Cerca en Loreto, con una jornada de atención gratuita para los vecinos de la localidad.

Las actividades comenzarán a las 9 de la mañana en la Plaza Central Antonia María Aponte, ubicada entre las calles Mitre y 9 de Julio.

Durante el operativo se brindará atención médica, vacunación, asesoramiento social, trámites de DNI y gestión previsional, además de peluquería y atención veterinaria para mascotas. Esta última incluirá castraciones con cupos limitados.

También habrá servicio oftalmológico y de óptica del IOSCOR, para facilitar el acceso a controles y prestaciones vinculadas a la salud visual.

La jornada contará además con stands institucionales de distintas áreas del Gobierno provincial, entre ellas el AOSC Ente Regulador, IDERCOR, DIPNA, Seguridad Vial y el Ministerio de Ciencia y Tecnología.

La iniciativa es coordinada por el Ministerio Secretaría General de la Gobernación y busca acercar servicios y atenciones directamente a las comunidades del interior provincial.

De esta manera, los vecinos de Loreto podrán realizar consultas, trámites y gestiones, además de acceder a diferentes prestaciones gratuitas durante una misma jornada.