El Laboratorio Central de Corrientes cumple 20 años: realiza más de mil análisis por día

El Laboratorio Central de Redes y Programas de Corrientes cumple 20 años de trabajo en el sistema de salud pública provincial. Actualmente, realiza más de mil determinaciones por día y el 68% corresponde a estudios de alta complejidad.

La institución cuenta con profesionales especializados y tecnología analítica de última generación para desarrollar sus prácticas. Además, se destaca por realizar estudios que no se encuentran en otras provincias del NEA.

Durante los últimos años, el laboratorio participó en un promedio de 90 operativos de trasplante y realizó más de 300 prácticas especializadas. Entre ellas se incluyen estudios previos, tipificación, HLA y detección de anticuerpos en pacientes.

Tecnología y especialidades

El establecimiento dispone de citometría de flujo, robótica de extracción y quimioluminiscencia para sus distintos procedimientos. También cuenta con 21 especialidades, entre ellas histocompatibilidad, citogenética, microbiología molecular, virología clínica y oncohematología.

El departamento de Biología Molecular tuvo un papel destacado durante las pandemias de 2009 y Covid-19, mientras que Citometría de Flujo es fundamental para pacientes oncológicos. Según indicó su director general, Gerardo Andino, el laboratorio es el único de la región que realiza determinados estudios de esta especialidad.

El ministro de Salud Pública, Emilio Lanari, destacó el trabajo realizado por la institución durante estas dos décadas. También felicitó al personal por el crecimiento sostenido y la evolución alcanzada durante ese período.

El laboratorio además sostiene programas nacionales y provinciales relacionados con tuberculosis, VIH e ITS, trasplantes y vigilancia de arbovirosis. En paralelo, funciona como centro de formación académica y cuenta con residencias profesionales en inmunología y trasplante.

Como parte de las actividades por el aniversario, ayer se realizó una capacitación online sincrónica sobre histocompatibilidad y trasplante. La jornada se desarrolló mediante Zoom y estuvo destinada a profundizar conocimientos vinculados con estas áreas.



