La historia de la cirugía laparoscópica en Argentina narrada por sus protagonistas

La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) organiza para este viernes una jornada denominada "Historia de la cirugía laparoscópica en Argentina narrada por sus protagonistas", de libre acceso y gratuito que se podrá seguir por zoom (https://us06web.zoom.us/j/82315446950?pwd=LlkO6bpywbGaCnRBH3hjE5nNNX5apV.1 ID de reunión: 823 1544 6950; Código de acceso: 243661) y que tendrá lugar en el salón G del campus en Sargento Cabral 2001, desde las 8.30.



Para el histórico evento llegarán a Corrientes los nueve médicos que por primera vez desarrollaron en el país este avance científico en la década de los 90.



Cada uno de ellos realizará una ponencia.

* El Dr. Aldo Kleiman fue el inventor de la cirugía laparoscópica para la vesícula antes de que se realizara en el ser humano.



* El Dr. Pablo Sonzzini Astudillo publicó "Las primeras vesículas por laparoscopia" en la Argentina.



* El Dr. Alejandro De la Torre publicó el primer libro de cirugía laparoscópica en Argentina.



* El Dr. Pedro Ferraina fue el nexo entre la nueva técnica y la Asociación Argentina de Cirugía cuando recién se empezaba.



* El Dr.Juan Pekolj introdujo la cirugía laparoscópica en el hospital Italiano de Bs As. y la difundió por Latinoamérica.



* El Dr. Mario Antozzi realizó los primeros cursos para enseñar la técnica trayendo cirujanos de todo el mundo a la ciudad de Bahía Blanca. *Dr. Eduardo Cassone. Realizó las primeras cirugías laparoscópicas en Mendoza y la zona de Cuyo.

Todos ellos serán declarados visitantes ilustres y profesores honorarios de la Universidad Nacional del Nordeste.

También participará la Dra. Ada Husulak fue la primera mujer en hacer cirugía laparoscópica ginecológica en la Argentina. Y el Dr. Ricardo Torres creó el Centro de Entrenamiento en Cirugía Laparoscópica (Cencil) en la Facultad de Medicina de la Unne y llegó a ser el centro de entrenamiento más grande de Latinoamérica. Pasaron por dicho centro casi 8.000 cirujanos. Ambos serán declarados Ciudadanos Ilustres.

Los nueve médicos serán designados miembros honorarios de la Asociación de Cirugía de Corrientes.

El Litoral consultó al doctor Ricardo Torres el por qué de esta jornada. “En los inicios de la década de 1990 aparece en el mundo una nueva manera de realizar cirugías en el abdomen que se denomina cirugía laparoscópica. Un cirujano francés llamado Philippe Mouret en Lyon realizó la primera extirpación de la vesícula por laparoscopia en lugar de las incisiones que hacían falta para abrir el abdomen y llegar al órgano enfermo. La laparoscopía consistió en colocar unos trócares, el mayor de 10 mm, por donde se introduce una óptica con un sistema de cristales de que permiten la visión dentro del abdomen adosado a una cámara de televisión que manda la imagen a un televisor y ahí uno puede ver magnificado en el televisor todas las características anatómicas y poder trabajar sobre el órgano con agujeritos accesorios por donde entran instrumentos específicos”.

“Esta modalidad quirúrgica revolucionó el mundo porque trajo como ventajas, en primer lugar, muchísimo menor dolor, además menos complicaciones porque no hacía falta abrir y cerrar la pared abdominal. Enorme ventaja estética porque solo quedan agujeritos en lugar de las grandes cicatrices. El enfermo se recupera en las pocas horas y puede reincorporarse a sus tareas habituales en forma muy precoz, a veces dentro de las 48 horas, y además disminuye el impacto de la agresión que puede hacer una cirugía sobre el organismo, por lo tanto los resultados tanto en enfermedades benignas como malignas son mejores por esta vía porque no bajan las defensas del paciente”.

“Esas ventajas fueron tan pero tan marcadas que hizo que todos los cirujanos tengamos que aprender a operar por esos agujeritos en lugar de la manera que lo hacíamos antes que era abriendo el abdomen de los pacientes. Pero no fue fácil. Cuando esta técnica empezó había que aprender, había que demostrar que era mejor y había que evitar complicaciones”.



“Ese camino fue desarrollado por un grupo de cirujanos en el mundo y en la Argentina ese grupo es el que la Facultad de Medicina y la Sociedad de Cirugía de Corrientes ha conseguido convocar para esta jornada”, explicó.

“Son los pioneros que aprendieron en inicio de los años 90, 91. Aprendieron como pudieron la técnica, la perfeccionaron, la desarrollaron y la enseñaron al resto de los cirujanos tanto de Argentina como del resto de Latinoamérica”.

“Este grupo de cirujanos ha tenido un rol fundamental en salvar los escollos de una nueva tecnología que en un principio fue rechazada por las sociedades científicas y por los colegas porque realmente era extremadamente novedosa”.

“Pero bueno, eso es lo que van a contar: los problemas que tuvieron que superar, cómo tuvieron que aprender, cómo hicieron para que la gente lo acepte, cómo pudieron llevarla a otros países y qué pasó con la tecnología desde 1990 a la actualidad que ya hablamos de cirugía robótica más que de cirugía laparoscópica”.