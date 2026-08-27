Guía de prevención y buenas prácticas ante el frecuente avistamiento de yaguaretés

La Fundación Rewilding Argentina, Parques Nacionales y el Gobierno del Chaco confirmaron que ya son nueve los yaguaretés que viven en libertad en El Impenetrable, tras el proyecto iniciado en 2019.

Con el incremento de la población y el nacimiento de cachorros en territorio silvestre, los avistajes por parte de pobladores y visitantes se volvieron más habituales.

Ante este escenario, los especialistas difundieron un protocolo de conducta y buenas prácticas de seguridad para preservar a la especie y garantizar una coexistencia armónica.

Crecimiento poblacional y monitoreo en el monte

El proyecto de recuperación avanza con indicadores exitosos de reproducción y tecnología de seguimiento.

Actualmente habitan la zona nueve felinos, entre los cuales se encuentran dos cachorros con más de un año nacidos en pleno monte chaqueño.

De este total, cinco animales cuentan con collares equipados con GPS para monitorear sus desplazamientos y salud, sumado al registro continuo de las cámaras trampa.

Cabe recordar que los felinos cazan presas nativas como pecaríes, yacarés, carpinchos, tapires y osos hormigueros, por lo que se trabaja con productores ganaderos en esquemas de Coexistencia.

Por otra parte, se realizan charlas informativas y talleres en escuelas y parajes locales como Portal La Armonía, Miraflores y Castelli.

Guía de conducta: qué hacer ante el encuentro con un felino

La coordinadora de Conservación de la fundación, Débora Abregú, recordó que los yaguaretés son animales esquivos que le temen al ser humano y evitan el contacto directo.

Abregú pide mantener la distancia, conservar un espacio mayor a 30 metros sin realizar movimientos bruscos.

En caso de avistaje, hay que mantener la calma y alejarse lentamente sin darle la espalda al animal ni intentar atacarlo o agredirlo.

La coordinadora recuerda la naturaleza esquiva de la especie, por lo que es importante liberar el paso. Permitir que el felino continúe su recorrido o bien retroceder por el camino de origen si el animal permanece estático.

La guía remarca que está prohibido alimentar a los animales. Nunca se debe ofrecer alimento a la fauna silvestre, ya que altera su comportamiento natural.

Además, resalta el hecho de llevar siempre linterna al transitar al atardecer o durante la noche por el monte.