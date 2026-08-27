Denuncian irregularidades en la emisión de licencias de conducir en un municipio de Corrientes

Las oficinas de Seguridad Vial de la localidad correntina de Mercedes fueron allanadas el martes por la Justicia tras denuncias de irregularidades en la emisión de licencias de conducir. Al respecto el intendente de dicha localidad, Víctor Cemborain, habló sobre el caso que ya tiene tres imputados.

El jefe comunal brindó detalles del operativo judicial y la auditoría interna que dejó al descubierto un desfalco aproximado de 12,5 millones de pesos en la emisión de licencias de conducir.

La exresponsable del área, la abogada Camila Solorza, fue removida de su cargo, acusada de desviar los cobros de las tasas municipales hacia cuentas bancarias personales.

El jefe comunal confirmó en entrevista a radio Dos que se entregó "el disco rígido de las cámaras de seguridad, todos los comprobantes", y demás pruebas a la Justicia.

El motivo del allanamiento y la maniobra del desvío de fondos

La investigación judicial y las medidas operativas avanzaron tras detectar severas inconsistencias en la recaudación municipal.

Cemborain dijo que la decisión de remover a Solorza se tomó "cuando me llega la información de una transferencia directa a la cuenta de ella y que no se pagó acá en las arcas del municipio".

La maniobra de la extitular consistía en que el trámite abonaba la tasa nacional, pero el dinero correspondiente al erario municipal era redirigido a la cuenta personal de la encargada o de su secretario.

El intendente mercedeño comentó que tras las auditorías "de 750 carnets, un aproximado de 270 no ingresaron a las arcas", registrándose maniobras que se habrían extendido durante al menos ocho meses.

En ese periodo de tiempo y con la cantidad de trámites fraudulentos, Cemborain comentó que se desviaron aproximadamente "12,5 millones de pesos... estamos totalmente en la vereda opuesta de la corrupción y no lo vamos a permitir", dijo con contundencia.

Sanción institucional y entrega de pruebas a la Fiscalía

El municipio formalizó la denuncia penal tras consolidar los informes de auditoría interna. "Inmediatamente me comuniqué con el fiscal, la separamos, la dimos de baja", comentó el intendente.

Con la investigación en curso Cemborain dijo que "la Justicia trabaje y el que hizo mal, que se haga cargo".

Por el caso hay tres imputados, la extitular del área Camila Solorza, un hombre de apellido Solorza y a un secretario identificado como Casco.

En tanto que el fiscal Adrián Casarrubia está al frente de la investigación, la cual se inició de oficio el viernes, a partir de manifestaciones realizadas por funcionarios municipales que previamente habían solicitado su intervención.

La Fiscalía anticipó que serán convocadas nuevas personas para prestar declaración y aportar información sobre la emisión de licencias que podrían haber sido otorgadas sin cumplir con todos los requisitos legales.

Validez de los carnets y situación de los conductores

El intendente enfatizó que los ciudadanos damnificados no sufrirán perjuicios administrativos.

"El titular pagaba inocentemente pensando que todo estaba bien. No es problema del usuario porque el mal accionado fue de la encargada", comentó al respecto Cemborain, llevando tranquilidad a los afectados.

Además, el mandatario dio garantía de validez: "Los carnets no van a tener problema, el municipio está pagando a Nación. Lo que se obviaron de pagar fue en la parte municipal".

Por otra parte, Cemborain hizo una convocatoria a damnificados. Quienes hayan realizado transferencias a cuentas privadas deberán acercar los comprobantes a la sede judicial para sumar evidencias a la causa.