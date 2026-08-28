"Ver para Ser Libres" llega a Corrientes capital: cuándo y dónde será la atención

El operativo “Ver para Ser Libres” llegará por primera vez a la ciudad de Corrientes con controles oftalmológicos para niños y adolescentes. La propuesta se realizará la semana que viene y permitirá facilitar el acceso a anteojos.

La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Desarrollo Social de Corrientes y el Ministerio de Capital Humano de la Nación. También cuenta con el acompañamiento de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne).

Cuándo comenzará

La atención se desarrollará desde el lunes 31 de agosto hasta el viernes 4 de septiembre. Los controles serán gratuitos y funcionarán de 9 a 13 en dos puntos de la ciudad.

Barrio Irupé: el operativo estará ubicado en Berazategui y Corinto, en el Centro de Participación Comunitaria de la Asociación Civil Generar.

el operativo estará ubicado en Berazategui y Corinto, en el Centro de Participación Comunitaria de la Asociación Civil Generar. Barrio Dr. Montaña: funcionará en Segismundo Klein y C.A. Lara, dentro del Centro Deportivo Municipal Papa Francisco.

Cómo será la atención

El circuito contempla controles oftalmológicos destinados a detectar de manera temprana posibles dificultades visuales. Cuando los profesionales indiquen la necesidad de una corrección, se avanzará con la elaboración y entrega de anteojos.

Los anteojos podrán confeccionarse durante la jornada de atención, según las necesidades determinadas por los especialistas. Además, los chicos podrán elegir entre los distintos marcos disponibles.

Durante la semana también estará presente el programa Centros de Familia en ambos espacios. A través de este espacio, los chicos podrán inscribirse para recibir un voucher destinado a actividades deportivas, culturales, artísticas y educativas.