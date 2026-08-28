Bicentenario de Empedrado: del desfile patrio con 600 jinetes a la Fiesta del Estudiante

El Gobierno de Corrientes presentó oficialmente este viernes la programación de actividades religiosas, culturales y recreativas enmarcadas en el "Mes de Empedrado", una propuesta que acompañará las celebraciones por los 200 años de la fundación de la localidad ribereña durante todo septiembre.

La conferencia de prensa estuvo encabezada por el subsecretario de Promoción e Inversión Turística, Augusto Costaguta, y el intendente local, Fernando Echeverría.

Durante el lanzamiento, las autoridades provinciales ratificaron el apoyo del Ejecutivo al desarrollo turístico y la preservación de las identidades locales.

"El gobernador Juan Pablo Valdés apoya e impulsa todo este tipo de acciones, sobre todo cuando tiene que ver con la tradición, la cultura, la pertenencia a un pueblo, con la identidad de ser correntino", sostuvo Augusto Costaguta, destacando el potencial de la Perla del Paraná para atraer visitantes regionales.

Festejos patronales, desfile del Bicentenario y Fiesta del Estudiante

Por su parte, el intendente Fernando Echeverría remarcó la significación histórica y religiosa de la fecha patria y patronal.

"Empedrado es una de las únicas localidades que tiene como patrono a Cristo Jesús en una cruz que fue encontrada hace más de 200 años", señaló el jefe comunal al repasar el origen del culto a Nuestro Señor Hallado.

El cronograma comenzará el 1° de septiembre con la caminata hacia Lomas de Empedrado por la Virgen de los Remedios, acompañada por el certamen artístico "Embellecer la Perla".

El novenario litúrgico iniciará el 5 de septiembre, antesala del lunes 14 de septiembre, día en que se concentrarán los actos centrales del Bicentenario:

Mañana: Tedeum solemne, acto cívico-militar y desfile con instituciones, fuerzas de seguridad y más de 600 jinetes tradicionalistas.

Tarde: Almuerzo gauchesco, procesión por las calles de la ciudad a las 16, misa central a las 17 y festival de cierre con las actuaciones de Lázaro Caballero y el Bocha Sheridan.

La agenda del mes concluirá con las actividades juveniles. Tras el tradicional picnic del 21 de septiembre, la localidad albergará del 25 al 27 de septiembre la 59° Fiesta Provincial del Estudiante, que incluirá torneos deportivos,shows de baile, concursos y recitales al aire libre.