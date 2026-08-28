Corrientes: la Justicia lanzó una convocatoria para adoptar a un niño de 11 años

La Justicia de Corrientes convoca a familias y personas interesadas en la adopción de un nene de 11 años, quien actualmente vive en el hogar “Domingo Savio” de la capital. La búsqueda tiene alcance nacional y apunta a garantizar el derecho a crecer en un entorno familiar estable.

La convocatoria fue realizada por el Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia de Curuzú Cuatiá. El organismo busca postulantes que puedan brindarle afecto, contención y acompañamiento durante su desarrollo.

Características: alegre, colaborador y respetuoso

Actualmente, el niño logró una adecuada adaptación y participa activamente de las actividades propuestas en el hogar “Domingo Savio”. Según las personas que lo acompañan, tiene facilidad para generar vínculos significativos con adultos y otros chicos. También destacan su buena incorporación de las normas de convivencia y su predisposición para participar.

El niño expresó su deseo de integrarse a una familia y está dispuesto a conocer postulantes de cualquier punto del país. Cursa cuarto grado de la escuela primaria y participa de actividades deportivas, recreativas y talleres.

Es descripto como un niño alegre, activo, colaborador y respetuoso. Por otro lado, en cuanto a su salud, presenta buen estado general y se realiza controles médicos periódicos. Además, cuenta con acompañamiento psicológico para abordar aspectos vinculados con su historia personal y situación actual.

Cómo postularse

Las personas interesadas deberán completar un formulario del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Corrientes (RUACtes). Estos datos deben enviarse al Juzgado de Curuzú Cuatiá.

Para consultas, el organismo atiende de lunes a viernes, de 7 a 13, a través de los teléfonos 03774-423927 y 15639934.

También se puede contactar al RUACtes mediante el correo registroadopcion@juscorrientes.gov.ar. Las consultas telefónicas se reciben al 03794-4104298, mientras que la oficina funciona en Carlos Pellegrini 917, Entrepiso.

La convocatoria busca ampliar las posibilidades de encontrar una familia que pueda acompañar al niño. La propuesta contempla respetar su historia, sus necesidades y su derecho a construir un proyecto de vida familiar.





