Rigen avisos por tormentas fuertes en varias localidades de Corrientes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió avisos a corto plazo por lluvias intensas y posible caída de granizo en varias localidades del sur y el centro de Corrientes. La alerta también alcanza al norte de Entre Ríos.

Los fenómenos podrían afectar a Mercedes, Curuzú Cuatiá, La Cruz, Paso de los Libres y Esquina. Estas localidades se encuentran entre las zonas correntinas alcanzadas por los avisos vigentes y la alerta amarilla.

Ante la posibilidad de tormentas fuertes, las condiciones meteorológicas podrían presentar variaciones durante las próximas horas. Otras zonas donde afectarían las lluvias son Goya, Bella Vista, Concepción, Sauce, Monte Caseros y Santa Lucía.

Qué hacer durante tormentas con alerta amarilla

Ante la presencia de lluvias fuertes, vientos y caída de granizos, se recomienda tomar las siguientes precauciones: