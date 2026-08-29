Cirugía laparoscópica: rechazo, aprendizaje y millones de vidas salvadas en tres décadas

A principios de los años 90, una nueva forma de operar revolucionó la cirugía abdominal y se trata de la laparoscopía, que reemplazó las grandes incisiones por pequeños orificios y permitió trabajar con una cámara dentro del cuerpo. Lo que hoy es una práctica habitual fue entonces una técnica novedosa que sus pioneros debieron aprender, perfeccionar y defender. Más de 35 años después, nueve de esos médicos llegaron a Corrientes para contar cómo hicieron historia.

El encuentro, denominado “Historia de la cirugía laparoscópica en Argentina narrada por sus protagonistas”, se realizó este viernes en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), por Sargento Cabral 2001. El Litoral estuvo presente en la jornada, donde los médicos que participaron de aquel proceso compartieron sus experiencias, las dificultades que enfrentaron y el camino que recorrieron para que la laparoscopía pudiera incorporarse de manera masiva a la medicina argentina.

El Litoral

La convocatoria reunió a especialistas de distintas provincias, entre ellas Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza y Corrientes. Todos tuvieron, desde distintos lugares, un papel decisivo en el desarrollo, la enseñanza y la expansión de esta técnica quirúrgica.

Sus protagonistas

El doctor Ricardo Torres, uno de los impulsores del encuentro, destacó el carácter excepcional de la reunión: “Hemos organizado un evento histórico que ha conseguido reunir a los pioneros en el desarrollo de la técnica que apareció hace 35 años. Para poder desarrollar esa técnica fue un camino arduo y difícil, existieron personas que contribuyeron a que se aprende, se desarrolla, se aprenda y se aplique de forma masiva”.

La laparoscopía había comenzado a desarrollarse en el mundo a comienzos de los años 90. El cirujano francés Philippe Mouret realizó en Lyon la primera extirpación de vesícula mediante esta técnica, evitando las grandes incisiones que hasta entonces eran necesarias para llegar al órgano.

El procedimiento utilizaba pequeños tubos, llamados trócares, a través de los cuales se introducía una cámara y distintos instrumentos. Una óptica permitía observar el interior del abdomen y transmitir las imágenes a un monitor, donde el cirujano podía ver las estructuras anatómicas aumentadas y operar con instrumentos específicos.

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La diferencia con la cirugía tradicional era enorme. Menor dolor, menos complicaciones vinculadas a la apertura y cierre de la pared abdominal, mejores resultados estéticos y recuperaciones mucho más rápidas fueron algunas de las ventajas que terminaron imponiendo la nueva técnica.

Pero llegar hasta allí no fue sencillo. Los primeros especialistas tuvieron que aprender, practicar, perfeccionar los procedimientos y, fundamentalmente, demostrar que aquella nueva forma de operar podía ofrecer mejores resultados para los pacientes.

La doctora Ada Husulak fue la primera mujer en realizar cirugía laparoscópica ginecológica en la Argentina y también tuvo un papel pionero en la incorporación de la técnica al Nordeste.

“Me tocó iniciar a casi 3.000 ginecólogos de toda latinoamérica en la laparoscopia ginecológica. Lo que necesitábamos es que acepte que la cirugía de este tipo era lo más beneficioso para el paciente, tuvimos controversias porque había un grupo que estaban convencidos de que solo la cirugía convencional era buena para los pacientes y fuimos cambiando poco a poco la mentalidad”, contó Husulak a El Litoral.

Doctora Ada Husulak fue la primera mujer en realizar cirugía laparoscópica ginecológica en la Argentina. El Litoral.

Otro de los protagonistas fue el doctor Eduardo Cassone, quien llevó la técnica a Mendoza y a la región de Cuyo. Su experiencia comenzó en 1990, cuando viajó a Chile para especializarse.

“El objetivo del encuentro ha sido relatar los problemas que hemos tenido cuando empezamos a utilizar una técnica quirúrgica. Mi experiencia comienza en 1990, cuando fui a especializarme a Chile, luego de un tiempo lo lleve a Mendoza y trabajamos en toda la zona de cuyo”.

Cada uno de los especialistas convocados tuvo una participación diferente en aquella transformación. Durante la jornada, cada uno realizó una ponencia para reconstruir desde su propia experiencia cómo fueron aquellos primeros años.

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Entre los protagonistas estuvo el doctor Aldo Kleiman, reconocido por haber desarrollado la cirugía laparoscópica para la vesícula antes de que el procedimiento fuera realizado en seres humanos.

También participó el doctor Pablo Sonzzini Astudillo, quien publicó “Las primeras vesículas por laparoscopia” en Argentina, uno de los antecedentes fundamentales de la incorporación de la técnica al país.

El doctor Alejandro De la Torre tuvo a su cargo otro aporte clave, publicó el primer libro de cirugía laparoscópica en Argentina, contribuyendo a que el conocimiento pudiera transmitirse y llegar a otros profesionales.

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A su vez, el doctor Pedro Ferraina fue el nexo entre aquella nueva técnica y la Asociación Argentina de Cirugía en los primeros momentos de su desarrollo, mientras que el doctor Juan Pekolj introdujo la cirugía laparoscópica en el Hospital Italiano de Buenos Aires y colaboró en su difusión por Latinoamérica.

El doctor Mario Antozzi, en tanto, fue uno de los encargados de enseñar la técnica. Para hacerlo, organizó los primeros cursos y llevó a cirujanos de distintas partes del mundo a Bahía Blanca para capacitarlos.

Cassone completó ese grupo de pioneros con su experiencia en Mendoza y Cuyo. Los nueve profesionales fueron reconocidos durante la jornada por su aporte a la medicina y serán declarados visitantes ilustres y profesores honorarios de la Universidad Nacional del Nordeste.

Pero los reconocimientos no terminaron allí. Los nueve médicos también serán designados miembros honorarios de la Asociación de Cirugía de Corrientes, como reconocimiento a su trayectoria y a la influencia que tuvieron en el desarrollo de la especialidad en el país.

En el caso de Ada Husulak y Ricardo Torres, la distinción tendrá además carácter local: ambos serán declarados Ciudadanos Ilustres. Torres, además de su trayectoria como cirujano y docente, fue quien creó el Centro de Entrenamiento en Cirugía Laparoscópica (Cencil) de la Facultad de Medicina de la Unne.

El Cencil llegó a convertirse en uno de los centros de entrenamiento más importantes de Latinoamérica. Por sus instalaciones pasaron cerca de 8.000 cirujanos, que pudieron capacitarse en una técnica que, con el paso de los años, dejó de ser experimental para convertirse en una herramienta habitual en los quirófanos.

La jornada en Corrientes permitió así volver a mirar aquellos primeros años, cuando los cirujanos tuvieron que enfrentar el rechazo de parte de las sociedades científicas y de colegas que desconfiaban de una tecnología que era extremadamente novedosa.

La pregunta que atravesó el encuentro fue cómo se logró superar esa resistencia y cómo aprendieron los primeros especialistas, cómo demostraron que la técnica era beneficiosa para los pacientes para lograr enseñar a otros médicos y de qué manera consiguieron llevarla desde pequeños grupos de profesionales hasta distintos puntos de Argentina y Latinoamérica.

Más de 35 años después, la tecnología volvió a cambiar el escenario. La cirugía laparoscópica ya no representa la frontera de la innovación que significó en los años 90 y hoy el avance apunta hacia procedimientos cada vez más sofisticados, incluida la cirugía robótica.

Pero los protagonistas de aquella primera revolución llegaron a Corrientes para recordar algo fundamental: antes de que la tecnología se volviera cotidiana, hubo médicos que se animaron a operar de otra manera, a aprender cuando casi nadie sabía hacerlo y a convencer a toda una comunidad científica de que aquellos pequeños agujeros podían cambiar para siempre la historia de la cirugía.

(VT)