Declararon Ciudadanos Ilustres de Corrientes a dos referentes de la medicina

Dos destacados médicos recibieron un reconocimiento especial en Corrientes. Ada Beatriz Husulak y Ricardo Alberto Torres fueron declarados Ciudadanos Ilustres durante una jornada realizada en la Facultad de Medicina de la Unne, donde nueve pioneros de la cirugía laparoscópica en Argentina se reunieron para contar su historia.

En el caso de Husulak, el reconocimiento destacó una trayectoria de más de cinco décadas en el ejercicio de la medicina. Egresada de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), realizó importantes aportes en los campos de la ginecología, la medicina reproductiva y la cirugía laparoscópica ginecológica.

El Litoral

La médica tuvo además un papel pionero en la incorporación de la laparoscopía al Nordeste. Fue la primera mujer en realizar cirugía laparoscópica ginecológica en Argentina y también realizó la primera histerectomía mediante esta técnica en la región.

“Fui la pionera en traer la laparoscopia al Nea, fui la primera en hacer una histerectomía en el nordeste y bueno por supuesto las cirugías de trompas y demás que ayudaron a que muchas pacientes queden embarazadas ”, contó a El Litoral.

Al hablar sobre su recorrido, Husulak recordó especialmente las oportunidades de formación que marcaron su carrera profesional y le permitieron incorporar nuevos conocimientos en una época en la que la laparoscopía todavía era una técnica novedosa.

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“Estoy muy agradecida a la vida la oportunidad de poder hacer viajes de estudio, la beca a Alemania, la residencia en el Hospital Rivadavia, el apoyo de mi familia, le he dedicado mucho tiempo al estudio y a la cirugía”, expresó.

Por su parte, el reconocimiento a Ricardo Alberto Torres destacó su carrera profesional, científica, académica y docente, además de su contribución al desarrollo de la cirugía y a la formación de recursos humanos en salud.

Torres también tuvo un rol fundamental en la expansión de la cirugía laparoscópica desde Corrientes. Creó el Centro de Entrenamiento en Cirugía Laparoscópica (Cencil) de la Facultad de Medicina de la Unne, que llegó a convertirse en uno de los centros de formación más importantes de Latinoamérica.

Por el Cencil pasaron cerca de 8.000 cirujanos, que se capacitaron en una técnica que comenzó siendo una innovación y que con el tiempo se incorporó de manera habitual a los quirófanos.

La distinción a ambos médicos se produjo en el marco de un encuentro que reunió en Corrientes a nueve de los pioneros de la cirugía laparoscópica en Argentina, quienes llegaron desde distintos puntos del país para contar sus experiencias y reconstruir la historia de una técnica que transformó la medicina.

De esta manera, el Concejo Deliberante reconoció la trayectoria de dos profesionales que no solo desarrollaron su carrera en Corrientes, sino que también contribuyeron a que la provincia tuviera un lugar destacado en la historia y la formación vinculada con la cirugía laparoscópica en Argentina.