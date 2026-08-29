Corrientes: rige el alerta amarilla por lluvias y tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó este sábado que rige un alerta amarilla por lluvias y tormentas en algunas localidades de Corrientes.

Según el organismo, para este sábado se espera una jornada inestable, con hasta un 90% de probabilidad de lluvias durante la mañana.

Las localidades comprendidas son General Alvear, Paso de los Libres, San Martín, Santo Tomé y zonas cercanas.

Qué se espera para la zona

De acuerdo con el SMN, el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes.

"Los fenómenos podrían estar acompañados por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ráfagas intensas, caída de granizo de manera localizada y frecuente actividad eléctrica", precisó el SMN.

El organismo estima valores de precipitación acumulada de entre 15 y 40 milímetros, aunque advirtió que estos registros podrían ser superados de manera puntual.

Las condiciones inestables se mantendrían durante el domingo en las zonas afectadas. Para esa jornada, el pronóstico indica hasta un 90% de probabilidad de lluvias hacia la tarde.