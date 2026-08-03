La Unne lanza una diplomatura que integra la Inteligencia Artificial

Desde el portal y el marco de referencia Iahub de la Universidad Nacional del Nordeste, se lanza una nueva propuesta de formación relacionada a la Inteligencia Artificial: la Diplomatura Superior en Ecosistemas de Aprendizaje con IA para la Gestión del Conocimiento.

Esta diplomatura fue diseñada para acompañar a docentes, investigadores y profesionales que buscan integrar la Inteligencia Artificial de manera crítica, ética y aplicada a sus prácticas, desarrollando competencias para diseñar ecosistemas de aprendizaje, gestionar conocimiento, crear recursos innovadores y potenciar procesos educativos, científicos y tecnológicos.

Entre los objetivos de aprendizaje de esta diplomatura se destacan el fomentar la integración crítica y situada de la inteligencia artificial en prácticas pedagógicas, científicas y tecnológicas; desarrollar competencias para la creación de recursos multimedia, la automatización de procesos científicos y educativos, y la gamificación en el aula mediante el uso de IA; y promover el uso responsable y ético de la inteligencia artificial en el diseño de proyectos educativos, científicos y tecnológicos.

“Es un recorrido formativo con módulos obligatorios, electivos y un Trabajo Final Integrador, pensado para transformar la manera en que aprendemos, enseñamos y gestionamos el conocimiento mediante IA”, señalan desde el equipo docente y resaltan la certificación otorgada por la Universidad Nacional del Nordeste.

Con modalidad 100% online y una duración de 5 meses (160 horas), estará compuesto por dos módulos obligatorios (que deberán aprobarse para acceder al Trabajo Final Integrador y obtener el certificado de la Diplomatura), y seis módulos electivos (dos de los cuales también deben aprobarse).

También existe una opción para quienes no deseen realizar la Diplomatura completa: se podrá cursar los módulos de manera independiente. Cada módulo otorga un certificado de participación (gratuito) y la posibilidad de solicitar un certificado de aprobación (arancelado), con un costo de $20.000 por cada módulo.

A lo largo del trayecto formativo, los cursantes podrán desarrollar competencias vinculadas con la creación de recursos multimedia, experiencias inmersivas, gamificación educativa, diseño de agentes inteligentes y desarrollo de aplicaciones técnicas orientadas a contextos académicos y científicos. De esta manera, la diplomatura propone superar enfoques meramente instrumentales para avanzar hacia la producción de soluciones propias y contextualizadas.

Fundamentación

Esta nueva propuesta de formación surge desde el conocimiento de que la Inteligencia Artificial se ha convertido en uno de los principales desafíos para la educación superior. Y que su incorporación en los procesos académicos implica una profunda transformación en las formas de enseñar, aprender, investigar y gestionar el conocimiento. “Nuestra propuesta entiende que la IA no constituye un fin en sí mismo, sino una herramienta al servicio de la construcción de aprendizajes significativos y de la innovación educativa”, afirman.

Forma parte de la estrategia institucional de transformación digital de la Unne, orientada a fortalecer la innovación, promover nuevos ecosistemas de aprendizaje y consolidar capacidades tecnológicas en la región. “Entendemos que la educación superior debe asumir un rol activo frente a los cambios que atraviesan nuestras sociedades, formando profesionales preparados para intervenir de manera responsable y creativa en escenarios cada vez más dinámicos y complejos”, aseguran las autoridades.

Para inscribirse y obtener más información, ingresar a este curso de Unne Global, la plataforma de cursos abiertos, masivos y en línea (Mooc) de la Universidad Nacional del Nordeste.

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