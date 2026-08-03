Vacaciones de invierno: Corrientes registró hasta un 80% de ocupación hotelera

Las vacaciones de invierno dejaron un balance positivo para el turismo en Corrientes, donde la ocupación hotelera alcanzó picos del 80% durante los fines de semana, según el informe difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

De acuerdo con el relevamiento, el promedio provincial de ocupación se ubicó entre el 60% y el 70%, con Colonia Carlos Pellegrini como el destino con mayor demanda, seguida por Concepción del Yaguareté Corá.

En tanto, la ciudad de Corrientes superó el 50% de ocupación en los alojamientos tradicionales.

Los Esteros del Iberá volvieron a consolidarse como el principal atractivo turístico de la provincia durante el receso invernal, acompañados por la pesca deportiva, el turismo de naturaleza y una variada agenda de actividades culturales y religiosas desarrolladas en distintos puntos del territorio correntino.

El informe también destacó que el inicio de las vacaciones de invierno en la provincia de Buenos Aires generó un mayor flujo de visitantes hacia Corrientes, fortaleciendo especialmente el movimiento turístico durante la segunda parte del receso.

A nivel nacional, CAME informó que 4,6 millones de personas viajaron por el país durante las vacaciones de invierno, de las cuales 4,2 millones fueron turistas nacionales y 400.000 extranjeros, lo que representó un crecimiento del 5,9% respecto del año pasado.

En ese período, los turistas realizaron un gasto total de 2,12 billones de pesos en los destinos que integran el circuito turístico nacional, equivalente a 1.412 millones de dólares, generando un impacto económico 2,5% superior al registrado en 2025, medido a precios constantes.

La entidad señaló además que, durante estas vacaciones, miles de argentinos viajaron a Estados Unidos para seguir a la Selección Argentina, situación que tuvo incidencia en algunos destinos locales. Sin embargo, remarcó que también aumentó el ingreso de turistas extranjeros, atraídos en parte por la visibilidad internacional que obtuvo el país durante el Mundial.

En cuanto al comportamiento de los visitantes, el informe precisó que la estadía promedio fue de cuatro días, levemente superior a la del año pasado (3,9 días), mientras que el gasto diario promedio alcanzó los 115.115 pesos por persona, aunque a precios constantes representó una caída real del 5,6% respecto de 2025.