Vacunación en Corrientes: puntos de atención y grupos de riesgo para la antigripal

El Ministerio de Salud Pública de Corrientes instó a la población a completar los esquemas de vacunación en tiempo y forma, remarcando la importancia de la dosis antigripal en grupos prioritarios.

Las vacunas del Calendario Nacional, Covid-19 y la antigripal están disponibles en los centros de salud de la provincia.

En Capital, los puestos atienden de lunes a viernes y sumarán una jornada especial el sábado 8 de agosto.

Grupos de riesgo y población prioritaria para la vacuna antigripal

La cartera sanitaria enfatizó la colocación de la dosis antigripal en los sectores con mayor vulnerabilidad:

Personal de salud y embarazadas: gestantes en cualquier etapa de la gestación y puérperas (hasta 10 días posparto si no la recibieron previamente).

Niños de 6 a 24 meses: deben recibir dos dosis aplicadas con un intervalo mínimo de 4 semanas.

Personas de 2 a 64 años con comorbilidades: pacientes con enfermedades respiratorias, cardíacas, inmunodeficiencias, diabetes, obesidad o insuficiencia renal (requieren orden médica).

Mayores de 65 años: tienen acceso directo presenting únicamente su documento, sin necesidad de prescripción médica.

Puntos y horarios de vacunación en Capital

Las dosis se encuentran disponibles en los vacunatorios del interior y la Capital de lunes a viernes, de 8 a 12 y de 14 a 18.

El sábado 8 de agosto se vacunará en el horario extendido de 9 a 14.

En tanto que la Estación Saludable de Plaza Cabral estará disponible para atención general del calendario y antigripal.

Por otro lado, en el Hospital de Campaña Escuela Hogar el puesto estará habilitado para mayores de 15 años de edad.

En todos los casos se pide asistir de manera presencial con el Documento Nacional de Identidad (DNI) y el carnet de vacunación.