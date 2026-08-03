Fiesta del Chipá en Corrientes: concurso gastronómico, shows en vivo y turismo regional

La localidad correntina de Itatí se prepara para vivir el próximo 15 de agosto la segunda edición de la Fiesta del Chipá, un evento cultural y turístico que busca revalorizar la identidad gastronómica del pueblo en torno a este alimento ancestral.

La iniciativa, organizada de manera conjunta por el Gobierno de Corrientes, la Municipalidad de Itatí y la Asociación Civil Nueva Esperanza, fue presentada oficialmente este lunes con el objetivo central de diversificar la oferta turística local y dinamizar la economía regional.

La jornada festiva comenzará a las 10 de la mañana con el certamen gastronómico, el cual estará dividido en dos instancias temáticas.

Durante el turno mañana competirán los elaboradores en las categorías de chipá y mbeyú tradicional, mientras que luego del mediodía se sumará la categoría de chipá gourmet, instancia en la que los concursantes podrán incorporar innovaciones a las recetas.

A diferencia del concurso anterior, este año se autorizará el uso de horno eléctrico y las delegaciones deberán integrarse por tres personas, exigiendo la presencia de al menos una mujer entre los miembros.

Cronograma de actividades recreativas, feria y números musicales

A partir de las 15 horas, la programación del evento se complementará con actividades recreativas orientadas a niños y adolescentes, la elección de la embajadora del festival, el paseo de compras de la Feria Franca, la presentación de ballets de danza y variados shows musicales en vivo, en una agenda artística que se extenderá de forma continua hasta la medianoche.

Al evaluar el lanzamiento, el intendente de Itatí, Francisco Romero, calificó el encuentro como un espacio clave para el desarrollo y la economía local, al tiempo que agradeció a la administración provincial por el respaldo organizativo, destacando que estas acciones ponen en valor la cultura, las raíces de la comunidad y el trabajo constante de los emprendedores de la zona.

Incentivo a la economía local y diversificación de la propuesta turística

Por su parte, el subsecretario de Promoción e Inversiones Turísticas, Augusto Costaguta, remarcó que esta clase de convocatorias apunta a atraer visitantes y potenciar a los comerciantes locales, permitiendo en el caso de la comuna itateña proyectar alternativas de desarrollo más allá del clásico turismo religioso.

En esa misma línea, la directora de Comercialización y del programa Emprendedores Siempre Cerca, Lourdes d'Arrigo, subrayó el impacto directo en las economías familiares.

Finalmente, la coordinadora del evento y concejal local, Priscila Fariña, recordó que la propuesta original nació en el año 2019 de la mano de la Asociación Civil Nueva Esperanza, remarcando que el encuentro representa "nuestras raíces, nuestra historia, nuestra tradición y nuestra cultura", logrando un reconocimiento creciente para un alimento con profundo arraigo en la historia de la comunidad.