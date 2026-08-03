Dictaron un taller de "Gestión Basada en Datos e Inteligencia Aplicada"

El Instituto Universitario del Iberá dictó el taller "Gestión Basada en Datos e Inteligencia Aplicada", una propuesta del Hub de Innovación orientada a que profesionales, mandos medios y líderes de organizaciones aprendieran a convertir datos en decisiones, diseñar indicadores y construir tableros de gestión aplicables a su contexto laboral. La actividad se desarrolló en modalidad presencial, en la sede del Instituto.



El taller combinó tres pilares que constituyeron su valor diferencial: la gestión basada en datos, la inteligencia artificial aplicada y la resolución de desafíos reales de organizaciones de la región, incluyendo un caso de estudio sobre Mercado Libre y la presentación de un proyecto final aplicado. Los participantes adquirieron habilidades para interpretar dashboards, diseñar indicadores alineados a objetivos organizacionales e incorporar herramientas de IA al análisis de información.



La formación estuvo a cargo de Juan Ignacio de los Reyes (Mercado Libre), César Zarrabeitia y Marcelo Martínez, un equipo de capacitadores con amplia trayectoria en estrategias de datos, analítica y gestión aplicada.

Con esta actividad, el Instituto Universitario reafirmó la impronta de su Hub de Innovación: un espacio donde la teoría académica se encuentra con los desafíos reales de las empresas, emprendedores y gestores públicos para diseñar soluciones concretas y aplicables al territorio. Una propuesta que sintetiza el compromiso institucional de formar desde Corrientes para transformar el NEA, bajo el concepto que guía a la institución: "Liderando para transformar".

El Instituto Universitario del Iberá nace en Corrientes con el propósito de formar profesionales capaces de impulsar el desarrollo del Nordeste argentino desde las ciencias empresariales, la innovación y la vinculación territorial. A través de su Hub de Innovación, articula universidad, empresas y territorio para convertir el conocimiento en oportunidades concretas de crecimiento regional.