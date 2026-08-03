El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por lluvias y tormentas fuertes para toda la provincia de Corrientes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta amarilla por lluvias y tormentas fuertes para la totalidad de la provincia de Corrientes.

De acuerdo con el reporte oficial del organismo técnico, el escenario de inestabilidad y malas condiciones del tiempo se extenderá de forma continua sobre el territorio provincial al menos hasta la jornada del miércoles.

El informe oficial detalló que el área de cobertura se verá afectada por tormentas de variada intensidad, presentándose algunas de carácter severo.

Estos fenómenos meteorológicos podrán estar acompañados por ráfagas de viento de consideración, caída eventual de granizo, abundante caída de agua en breves lapsos de tiempo y una intensa actividad eléctrica sobre las distintas regiones correntinas.

En cuanto a los volúmenes hídricos, se estiman valores de precipitación acumulada situados entre los 40 y 80 milímetros, registros que podrían ser superados de manera puntual en determinadas localidades.

Evolución del tiempo para la ciudad de Corrientes durante el martes

Respecto al pronóstico específico para la ciudad capital, el Servicio Meteorológico Nacional adelantó que se aguardan precipitaciones a lo largo de toda la jornada del martes. Durante la madrugada y la mañana se prevé el tramo de mayor inestabilidad, con una probabilidad de precipitaciones que alcanzará hasta un 70 %.

Hacia el turno tarde, el panorama meteorológico mostrará la continuidad de chaparrones aislados sobre la capital provincial. En materia de marcas térmicas, se anticipa una jornada cálida y húmeda en la que la temperatura máxima trepará hasta ubicarse en los 27 grados.

Pronóstico extendido para el miércoles en la capital provincial

Las condiciones de inestabilidad no darán tregua hacia mediados de semana en el distrito capitalino. Durante el miércoles continuarán las precipitaciones en la zona y se proyecta la formación de tormentas de variada intensidad a lo largo de todo el bloque matutino.

Hacia el resto del día se mantendrán las coberturas nubosas e intermitencias hídricas en la capital. El mapa térmico para esa jornada oscilará entre una temperatura mínima de 17 grados y una máxima que volverá a alcanzar el techo de los 27 grados.