Corrientes tendrá una semana más cálida y con temperaturas en ascenso

El Servicio Meteorológico Nacional informó este domingo que Corrientes tendrá una semana con temperaturas en ascenso, luego de un fin de semana con algunas precipitaciones y cielo mayormente nublado.

Según el organismo, la semana arrancará con inestabilidad y algunas lluvias. Para la mañana de este lunes se prevén precipitaciones, mientras que la temperatura será de 15°C de mínima y 23°C de máxima.

Mejora el tiempo y suben las temperaturas

El tiempo comenzará a mejorar a partir del martes, cuando se espera una jornada con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones. La temperatura tendrá una mínima de 12°C y una máxima de 23°C.

Para el miércoles, las condiciones serán más estables, con cielo mayormente soleado y temperaturas en ascenso: la mínima será de 12°C, mientras que la máxima llegará a 25°C.

El aumento térmico continuará el jueves, cuando se espera una jornada soleada y una máxima de 28°C, con una mínima de 12°C.

Hacia el viernes, el cielo estará parcialmente nublado y las temperaturas se mantendrán elevadas, con una mínima prevista de 14°C y una máxima de 25°C.

De esta manera, el pronóstico anticipa una semana que comenzará con algunas lluvias y temperaturas moderadas, pero que luego dará paso a jornadas más cálidas y con máximas cercanas a los 30°C. El pronóstico consultado muestra, además, que el período más cálido se concentrará entre el miércoles y jueves