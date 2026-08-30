Cierran sucursales de una cadena de electrodomésticos en Corrientes y el NEA

La cadena de electrodomésticos Musimundo cerró cuatro sucursales en la ciudad de Corrientes durante el sábado, en una medida que se replicó en Resistencia, Chaco, y que tuvo su antecedente días atrás en Eldorado, Misiones.

La baja masiva de persianas en la región está marcada por un problema financiero del grupo empresarial que licencia, pues arrastra una abultada deuda con entidades bancarias y acreedores, situación que se volvió insostenible ante la marcada recesión del consumo y la imposibilidad de refinanciar sus compromisos.

Sucursales cerradas en la capital correntina

El repliegue comercial de la compañía paralizó cuatro puntos de venta en la ciudad.

Se interrumpió la atención en los comercios de Maipú y avenida 3 de Abril, avenida Cazadores Correntinos, la peatonal Junín (casi San Juan) y en el predio de Centenario Shopping Mall.

En la sucursal de la calle Junín, los empleados mantuvieron una reunión interna tras ser notificados sobre el cierre, para luego despedirse de su lugar de trabajo.

Además, durante la jornada de este domingo, su sitio web para realizar compras figura con un cartel que dice "sitio en mantenimiento", dejando de ser operativo para los usuarios por el momento.

El trasfondo financiero y la deuda del grupo empresarial

El cierre en cadena responde a un deterioro contable que se aceleró en los últimos períodos.

Según trascendió en otro medio, la compañía Carsa, radicada en Chaco, atraviesa un proceso de concurso preventivo de acreedores. En julio de 2026, laempresa recurrió a la Justicia chaqueña frente a una deuda que supera los $63.500 millones.

El desplome en las ventas, sumado a la deuda y los costos operativos de las sucursales, decantaron en el cierre de locales en Corrientes y Chaco durante el sábado.

Efecto en el NEA

La crisis empresarial impacta de manera directa en el mapa comercial del Nordeste.

Durante la jornada del sábado, en forma simultánea a los acontecimientos en Corrientes, ocurrió lo mismo en locales de la capital chaqueña, en Barranqueras, Fontana.

Cabe mencionar que el proceso de desmantelamiento regional cuenta con un antecedente, pues el pasado lunes 25 de agosto se cerró la sucursal de Eldorado, Misiones.

Por otra parte, en Formosa se reportó el cierre de todas las sucursales de esta provincia.

Los trabajadores administrativos y de venta de la región aguardan definiciones sobre el pago de indemnizaciones y la liquidación de haberes.