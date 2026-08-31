Dos correntinos ganaron más de $17 millones en el Quini 6

Lotería Correntina dio a conocer este lunes que dos nuevos ganadores correntinos resultaron beneficiados en la modalidad Siempre Sale del Quini 6, correspondiente al sorteo realizado anoche.

Cada uno de los afortunados se llevó un premio de $17.052.857, luego de acertar los números correspondientes a esta modalidad.

Los premios fueron vendidos en dos agencias de la provincia: una ubicada en la Capital y otra en Paso de los Libres.

Las agencias que comercializaron las jugadas ganadoras fueron:

Agencia N°184 , de Corrientes Capital.

, de Corrientes Capital. Agencia N°178, de Paso de los Libres.

Desde Lotería Correntina felicitaron a los nuevos ganadores y también a las agencias que tuvieron la suerte de vender las jugadas premiadas.