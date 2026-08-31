Ver para ser Libres: Corrientes puso en marcha controles oftalmológicos y entrega de anteojos gratuitos para niños y adolescentes

El Gobierno de Corrientes, mediante el Ministerio de Desarrollo Social y en conjunto con el Ministerio de Capital Humano de la Nación y la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), activó este lunes una nueva etapa del operativo sanitario "Ver para Ser Libres" y la prueba piloto de los "Centros de Familia".

La iniciativa está destinada a niños y adolescentes de entre 6 y 17 años, garantizando diagnóstico oftalmológico, suministro gratuito de anteojos recetados e incorporación a programas de formación y deporte.

El despliegue territorial se extenderá hasta el viernes 4 de septiembre, en el horario de 9 a 13, de forma simultánea en dos frentes comunitarios de la capital: el Centro Deportivo Municipal "Papa Francisco" (barrio Dr. Montaña) y el Centro de Participación Comunitaria de la Asociación Civil Generar (barrio Irupé).

En ambas sedes, los profesionales realizan la revisión de agudeza visual y las familias eligen los marcos para la elaboración y entrega inmediata de los lentes.

Red comunitaria, articulación con Nación y el impacto en las familias

Al supervisar la atención en el barrio Dr. Montaña, el ministro de Desarrollo Social, José Irigoyen, destacó la importancia del trabajo interinstitucional y la impronta de gestión territorial.

"Como ministro siempre estoy abierto a conseguir objetivos, pero fundamentalmente a acercar oportunidades a nuestros vecinos y a todos los correntinos, que es una de las consignas centrales que el gobernador Juan Pablo Valdés nos pide a cada uno", sostuvo el funcionario.

En relación con el programa "Centros de Familia", José Irigoyen detalló que funciona como una prueba piloto que involucra a más de 30 entidades deportivas y comunitarias en la capital.

El esquema prevé que cuando un joven opta por realizar una disciplina en un club registrado, la institución recibe un voucher financiado por Nación, mientras que la Provincia aporta el relevamiento social para dirigir el beneficio.

Por su parte, vecinos que concurrieron al operativo ponderaron la gratuidad del servicio frente a los altos costos del sector privado, remarcando el impacto directo que tiene la salud visual en el desempeño escolar de los estudiantes.