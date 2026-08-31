Qué pasará con el peaje del puente Chaco-Corrientes

El peaje del puente General Belgrano, que conecta Corrientes con Chaco, tendrá una actualización de su tarifa, aunque mantendrá la modalidad que beneficia a quienes realizan cruces frecuentes entre ambas provincias.

El jefe del distrito Corrientes de Vialidad Nacional, David Moulin, confirmó que el puente continuará con el sistema de multipase vigente. Esto significa que el pago del peaje tendrá una vigencia de 24 horas, por lo que quienes crucen el puente más de una vez durante ese período no deberán volver a abonar.

La aclaración cobra especial relevancia para las personas que utilizan diariamente el puente General Belgrano para trasladarse entre Corrientes y Resistencia, ya sea por motivos laborales, educativos o personales.

De esta manera, el esquema previsto para el puente mantiene una diferencia importante respecto de otros puntos de la nueva concesión, en el cruce Chaco-Corrientes seguirá vigente el beneficio de pagar una sola vez y utilizar el pase durante 24 horas.

La tarifa en la Ruta 12 tendría un nuevo valor

Según explicó Moulin a Radioactividad, la actualización del peaje sobre la Ruta 12 estará vinculada a la inflación acumulada y no implicaría un fuerte impacto inicial. El valor de referencia sería de aproximadamente $1.800 para los usuarios adheridos al sistema Telepase.

La definición fue comunicada en el marco de los detalles sobre la nueva concesión de la Ruta Nacional 12 y las tarifas que comenzarán a aplicarse en distintos corredores viales. La nueva concesionaria tiene previsto iniciar sus funciones durante la primera semana de octubre.