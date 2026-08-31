El Poder Judicial de Corrientes firmó un histórico acuerdo con Unicef

El Poder Judicial de la Provincia de Corrientes suscribió un Memorándum de Entendimiento con Unicef para articular acciones conjuntas en el marco del Programa de Cooperación 2026-2030.
La alianza estratégica busca erradicar las violencias contra niños y adolescentes, optimizar los procesos de protección integral y profundizar la justicia penal juvenil mediante un enfoque restaurativo y socioeducativo.
Asimismo, prevé la capacitación continua de magistrados y el trabajo en red con otros poderes judiciales del país.
Agenda conjunta y protección contra las violencias
El convenio establece un marco de acción focalizado en garantizar el cumplimiento de los derechos de la infancia.
Se impulsarán programas para que niños y adolescentes accedan a respuestas judiciales efectivas ante situaciones de vulneración de derechos.
También se fortalecerán las competencias de magistrados, funcionarios y operadores mediante intervenciones integrales y respetuosas de la niñez.
Además, se desarrollarán estrategias específicas para prevenir y abordar las violencias dirigidas a menores en entornos virtuales y presenciales.
Otro eje del acuerdo es optimizar la coordinación intersectorial y el seguimiento de casos mediante el fortalecimiento de las bases de datos judiciales.
Justicia juvenil restaurativa y reinserción social
El acuerdo pone un énfasis prioritario en la atención de adolescentes en conflicto con la ley penal.
A través de medidas alternativas se promoverá la utilización de sanciones no privativas de la libertad y programas socioeducativos.
Estas intervenciones apuntarán a la responsabilización del joven, la reparación del daño a las víctimas y la reintegración comunitaria.
Este enfoque requerirá formación especializada, lo que motiva la formación específica para los operadores del fuero penal juvenil provincial.
Articulación federal y seguimiento del convenio
El Superior Tribunal de Justicia ratificó el compromiso de construir respuestas multidisciplinarias.
Corrientes integrará de forma activa la Red de Jueces y Juezas por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes coordinada por Unicef a nivel nacional.
Con este convecio se designarán responsables institucionales y equipos técnicos mixtos para monitorear y ejecutar las actividades acordadas.