Perspectiva de género: la Corte Suprema destacó una sentencia dictada en Corrientes

La Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación seleccionó una sentencia del Tribunal de Juicio Penal N.º 2 de Corrientes para integrar el Compendio de Jurisprudencia sobre Femicidios 2026.

El fallo, dictado en agosto de 2022, condenó a prisión perpetua a M.R.A. por el femicidio de su pareja y por causar lesiones graves a la hija de la víctima, sentando un precedente clave en el análisis del contexto de violencia de género previo al ataque.

El caso seleccionado y los detalles de la sentencia

El fallo sentó un criterio relevante sobre la valoración de la perspectiva de género en los juicios por femicidio.

La condena ratifica la aplicación de estándares nacionales e internacionales de protección a los derechos humanos de las mujeres.

La sentencia fue dictada el 1 de agosto de 2022 por los jueces Juan José Cocchia, Ariel Azcona y Facundo Esquivel.

El hecho juzgado ocurrió el 11 de octubre de 2020, cuando el condenado M.R.A. atacó con un cuchillo a su pareja provocándole la muerte e hirió gravemente a la hija de la víctima al intentar intervenir.

Los magistrados analizaron el contexto integral de violencia y descartaron la figura de emoción violenta formulada por la defensa.

Reconocimiento a la jurisprudencia provincial

La publicación de la Corte reúne 24 sentencias destacadas del país dictadas entre 2020 y 2025.

Desde el ámbito judicial valoraron la incorporación de la resolución correntina en el documento nacional. El compendio compila decisiones judiciales que profundizan la investigación y juzgamiento con perspectiva de género.

Se priorizó el fallo correntino por poner el foco en los antecedentes de la relación y no únicamente en el instante del ataque.

La inclusión constituye un reconocimiento a la labor jurídica provincial y promueve mayores garantías en el acceso a la justicia.