El Centro Valentín Haüy celebró 50 años de inclusión y rehabilitación en Corrientes

El Centro de Rehabilitación para Personas con Discapacidad Visual "Valentín Haüy" celebró este martes sus 50 años de trayectoria con un acto encabezado por el vicegobernador Pedro Braillard Poccard y el ministro de Salud Pública, Emilio Lanari, quienes destacaron el trabajo de la institución en la inclusión y rehabilitación de personas con discapacidad visual.

Fundado en 1976 por iniciativa del doctor Manuel Chervin, con el acompañamiento del Ministerio de Salud Pública de Corrientes, el centro se consolidó como un espacio de referencia en la atención integral de personas con discapacidad visual.

Actualmente cuenta con un equipo interdisciplinario integrado por médicos oftalmólogos, licenciadas en rehabilitación visual, psicólogos, psicopedagoga, fonoaudióloga, terapista ocupacional, kinesióloga, enfermera y docentes especializados. Entre sus prestaciones brinda servicios de estimulación temprana, integración escolar, atención de baja visión, rehabilitación integral, aprestamiento laboral y residencia.

Durante la ceremonia, Pedro Braillard Poccard recordó al doctor Manuel Chervin como impulsor y fundador del centro y destacó el compromiso de la cooperadora y de todo el personal.

"En este día tan especial por los 50 años, sentimos alegría y orgullo y reafirmamos el compromiso de seguir acompañándolos en esta noble labor", expresó.

Por su parte, el ministro Emilio Lanari puso en valor el rol de la institución como una política de Estado sostenida a lo largo del tiempo y remarcó la importancia del trabajo que realizan sus profesionales para favorecer la autonomía e inclusión de las personas con discapacidad visual.

A su turno, el director ejecutivo del Centro, Ricardo Núñez, aseguró que llegar a las cinco décadas de vida institucional fue posible gracias al compromiso de generaciones de profesionales.

"El Valentín Haüy es un faro que alumbra a las personas que han perdido su capacidad visual", afirmó.

Además, destacó que el proceso de rehabilitación también involucra a las familias y aseguró que el acompañamiento del entorno resulta fundamental para que los pacientes logren una mayor autonomía y puedan desarrollar sus proyectos de vida.

El acto sirvió para reconocer la trayectoria de una institución que, durante medio siglo, se convirtió en un referente provincial en la rehabilitación, inclusión y acompañamiento de personas con discapacidad visual.