Piden donaciones de juguetes para celebrar el Día del Niño en un merendero de Corrientes

Con la llegada del Día del Niño, el merendero Pancita Llena, ubicado en el barrio Virgen de los Dolores, inició una colecta solidaria e invitó a toda la comunidad a colaborar con donaciones para hacer posible una jornada de celebración destinada a los niños del lugar. Buscan reunir juguetes, golosinas, alimentos y otros elementos con el objetivo de festejar junto a los chicos que asisten al espacio.

Emilce, la encargada del merendero capitalino señaló a El Litoral: "Los que puedan quieran ayudar pueden hacerlo colaborando con juguetes que no usen más pero que estén en buen estado".

Entre las donaciones que reciben se encuentran juguetes, bicicletas, triciclos y vehículos a pedal (pata pata) en buen estado, además de golosinas, facturas y bizcochuelos para compartir durante la celebración.

¿Cómo colaborar?

Desde el merendero también pidieron que quienes puedan colaborar se comuniquen previamente para coordinar la entrega de las donaciones o, en caso de ser necesario, organizar un punto de encuentro que no quede demasiado alejado.

Las personas interesadas en ayudar pueden comunicarse al 3794-007447, contacto correspondiente a Emilce, quien coordina la recepción de las donaciones.

Con esta iniciativa solidaria, el merendero busca que los niños del barrio puedan disfrutar de una jornada especial, apelando a la colaboración de la comunidad para reunir todo lo necesario para el festejo.