El Banco Mundial destacó la política de alfabetización de Corrientes

La ministra de Educación de Corrientes, Ana Miño, recibió esta semana a representantes del Banco Mundial, quienes visitaron la provincia para conocer de cerca la estrategia de alfabetización que se implementa en las escuelas y destacaron los resultados obtenidos en la enseñanza de la lectura durante los primeros años de la primaria.

Durante la visita, la delegación recorrió establecimientos educativos, mantuvo contacto con docentes y alumnos, y analizó los indicadores de aprendizaje y el material pedagógico desarrollado por la provincia.

"Constataron nuestro trabajo, visitaron la escuela, estuvieron en contacto con los chicos y vieron cómo trabajan los docentes en el aula. Los comentarios son muy positivos", señaló Miño.

La ministra explicó que uno de los aspectos más valorados por los evaluadores fue el acompañamiento permanente que brinda el Ministerio de Educación a los docentes, junto con la capacitación continua y el desarrollo de materiales propios para fortalecer la alfabetización.

"Ellos están viendo los números que estamos teniendo, las mejoras en los índices. Destacan la integralidad de este proceso, la formación continua y el acompañamiento cercano del Ministerio para lograr que los chicos aprendan a leer en primer grado", sostuvo.

Además, indicó que el material bibliográfico elaborado por la provincia está dando buenos resultados en primero, segundo y tercer grado y consideró importante que esa metodología también forme parte de la formación de los futuros docentes.

Por su parte, Jaime Saavedra, director para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, aseguró que Corrientes se convirtió en un ejemplo para otras provincias por el trabajo realizado en materia de alfabetización.

"Otras provincias pueden aprender de lo que está haciendo Corrientes", afirmó.

El representante del organismo también destacó el acompañamiento que reciben los docentes y el seguimiento permanente de los aprendizajes, además de valorar la combinación entre materiales pedagógicos y tecnología en las aulas.

En ese sentido, remarcó que el uso de herramientas digitales debe estar acompañado por la tarea de los educadores.

"No es que con una tablet se solucionan las cosas; siempre es la combinación correcta entre la tecnología y el factor humano", expresó.

Finalmente, Ana Miño aseguró que la provincia continuará fortaleciendo este modelo educativo, combinando el uso de libros con contenidos digitales propios para seguir mejorando los aprendizajes de los estudiantes correntinos.