Crearon el Espacio Sanmartiniano en San Roque para preservar el legado del prócer

Por las conmemoraciones por el Día del Granadero Correntino, quedó formalmente constituido el Espacio Sanmartiniano en San Roque, una agrupación de alcance regional que busca mantener vigente el legado del General José de San Martín y difundir los valores que marcaron la vida del Padre de la Patria.

La iniciativa nació en San Roque y reúne a vecinos y referentes de esa localidad, además de representantes de 9 de Julio, Mantilla, Corrientes Capital y Buenos Aires. El espacio es coordinado por Roberto Frette, miembro de número del Instituto Sanmartiniano de Corrientes, docente y escritor.

El lanzamiento oficial de la agrupación se realizó un día antes del Día del Granadero Correntino, oportunidad en la que se llevó adelante un emotivo homenaje a tres ex granaderos vinculados a la comunidad sanroqueña.

Durante el acto fueron reconocidos Julio Insaurralde, Jorge Vargas y los familiares del fallecido Jorge Lázaro, quienes recibieron presentes en agradecimiento por su trayectoria y compromiso con la patria. Desde la organización señalaron que el reconocimiento busca fortalecer el vínculo histórico que une a San Roque con las gestas libertadoras encabezadas por San Martín.

Mes Sanmartiniano

Además de las actividades presenciales, el Espacio Sanmartiniano también desarrolla acciones de difusión a través del programa radial "Abrazo Sanmartiniano", que se emite todos los miércoles de 22 a 0 por FM San Roque 107.7.

Por el ciclo ya participaron integrantes del Instituto Sanmartiniano de Corrientes, representantes de la Junta de Historia de Corrientes y miembros del Centro Cultural Sanmartiniano, quienes comparten investigaciones y reflexiones sobre la figura del Libertador y la historia argentina.

Desde la agrupación adelantaron que las actividades del Mes Sanmartiniano serán el punto de partida de un calendario permanente de propuestas socioculturales abiertas a la comunidad, con el propósito de acercar el pensamiento y los valores de San Martín a las nuevas generaciones.

Con esta iniciativa, San Roque suma un nuevo espacio dedicado a la preservación de la memoria histórica y a la promoción de los ideales sanmartinianos, con la intención de proyectarlos como una herramienta de formación ciudadana y compromiso con la comunidad.