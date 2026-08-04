Corrientes: dos apostados se llevaron $600 millones

Después de varias semanas sin premios, la Quiniela Poceada Correntina volvió a hacer historia. En el sorteo de este martes, dos apostadores de Corrientes Capital acertaron los cinco números y se repartieron el pozo récord de $645 millones, llevándose $327.082.476 cada uno.

Los tickets ganadores fueron vendidos en la Agencia Oficial N°221 y la N°659, ambas de Corrientes Capital, convirtiéndose en protagonistas de uno de los sorteos más trascendentes desde la creación de la Quiniela Poceada Correntina.

Los números favorecidos fueron el 18, 27, 35, 46 y 67 para uno de los cupones ganadores, mientras que el segundo apostador obtuvo el premio mayor con la combinación 12, 18, 46, 67 y 80.

Luego de varios sorteos consecutivos sin ganadores en la categoría mayor, el pozo logró superar por primera vez los 600 millones de pesos.

Lotería Correntina felicitó a los ganadores y a las agencias vendedoras. "Con este nuevo hito, la Quiniela Poceada Correntina suma otro capítulo a su historia, reafirmando su lugar como uno de los juegos emblemáticos de la provincia y protagonista de los premios más importantes que entrega Lotería Correntina", informaron.