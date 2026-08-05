Corrientes firmó un convenio con el Instituto Francés de Argentina para fortalecer la cooperación educativa

El Gobierno de Corrientes, a través del Ministerio de Educación, firmó un convenio de cooperación educativa y cultural con el Instituto Francés de Argentina (IFA). El acuerdo apunta a fortalecer propuestas vinculadas con la lengua extranjera y promover nuevas acciones de intercambio.

La firma fue encabezada por la ministra de Educación, Ana Miño, y la agregada para la cooperación educativa y lingüística del Instituto Francés de Argentina, Stéphanie Favre. Del encuentro también participaron otras autoridades provinciales e institucionales.

El convenio permitirá desarrollar iniciativas conjuntas para acompañar y visibilizar los espacios educativos y culturales relacionados con la enseñanza del francés que funcionan en la provincia.

El Instituto Francés de Argentina forma parte de una red internacional integrada por 96 entidades y tiene como objetivo promover la cultura mediante el trabajo conjunto con entidades locales.

Actividades de la delegación francesa

Durante su visita, representantes del organismo recorrieron distintas instituciones educativas. Entre ellas estuvo el Colegio privado Santa Ana, que cuenta con una propuesta plurilingüe y un bachiller orientado en Lenguas con un espacio dedicado a la francofonía.

También visitaron el Instituto Superior Josefina Contte, donde se dicta el Profesorado de Francés, además de capacitaciones, especializaciones y cursos de extensión vinculados a la formación académica.