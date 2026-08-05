Corrientes fortalece la prevención del dengue con capacitaciones en el interior

El Gobierno de Corrientes realizó jornadas de capacitación y entregó kits del programa "Detectar Dengue" en Ituzaingó y en la Isla Apipé. El objetivo es fortalecer las acciones de prevención y cuidado de la salud.

La iniciativa fue desarrollada por la Dirección General de Participación Social y Abordaje Territorial del Ministerio de Desarrollo Social, en conjunto con la cartera de Salud Pública de la provincia.

Capacitaciones

Durante los encuentros se brindaron herramientas sobre las principales medidas preventivas, el reconocimiento de síntomas y la importancia de eliminar los criaderos del mosquito aedes aegypti, principal transmisor de la enfermedad.

Además, las autoridades distribuyeron kits para acompañar el trabajo de los equipos locales y reforzar las tareas de detección temprana en cada comunidad. Desde el Gobierno destacaron la importancia de la articulación entre organismos públicos y municipios para impulsar políticas de prevención para los correntinos.





