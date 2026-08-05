Todo listo para la IV Feria del Libro de la Unne

Con el lema “Más Universidad, Más Cultura, Más Identidad” (+ Universidad + Cultura + Identidad), esta nueva edición de la feria universitaria apunta a consolidarse como un espacio plural y diverso, buscando contribuir a la promoción de la lectura, a la difusión del conocimiento y a la expansión de la cultura del libro en un marco local y regional.

Como lo define su perfil universitario, distintas unidades académicas, institutos y otros organismos de la Unne estarán presentes con conferencias, conversatorios o publicaciones recientes de divulgación académica. En esta ocasión, también se sumarán la Facultad Regional Resistencia de la Universidad Tecnológica Nacional, la Uces, la Universidad Gastón Dachary y la Universidad Kennedy – Sede Corrientes.

En ese marco, se desarrollarán distintas actividades que incluyen rondas de lectura, talleres artísticos abiertos, presentaciones de libros, espectáculos musicales y teatrales, conversatorios, charlas, conferencias y un concurso de streaming orientado a colegios secundarios. Las escuelas primarias y colegios secundarios tendrán actividades y talleres artísticos disponibles en horarios de mañana y tarde.

Sumándose al esfuerzo de la comunidad universitaria, se contará con el aporte empresarial de diversas editoriales de la región. A la Editorial Eudene se sumarían, en espacios de exposición y venta, Editorial de La Paz y Editorial Contexto. Otra institución que suma su aporte es la Sociedad Argentina de Escritores, Sade - Filial Chaco, con la presencia de varios escritores regionales.

“Nuestra intención es consolidar un evento institucional para la promoción de la lectura, la difusión del conocimiento y la expansión de la cultura del libro en un marco local y regional, generando un espacio abierto y diverso de debate académico, así como de expresión artística y literaria”, dijo el Director del Centro Cultural Nordeste, Arq. Javier Vargas.

Para mayor información, se pueden consultar las redes sociales del CCN en Instagram y Facebook, o bien llamando al teléfono 362 4422583.

Medios Unne