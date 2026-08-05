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Todo listo para la IV Feria del Libro de la Unne

La Universidad Nacional del Nordeste invita al evento que se realizará desde el 14 al 21 de agosto, en el Centro Cultural Nordeste, en A. Illia 355, de Resistencia.

Por El Litoral

Miércoles, 05 de agosto de 2026 a las 12:31

Con el lema “Más Universidad, Más Cultura, Más Identidad” (+ Universidad + Cultura + Identidad), esta nueva edición de la feria universitaria apunta a consolidarse como un espacio plural y diverso, buscando contribuir a la promoción de la lectura, a la difusión del conocimiento y a la expansión de la cultura del libro en un marco local y regional.

Como lo define su perfil universitario, distintas unidades académicas, institutos y otros organismos de la Unne estarán presentes con conferencias, conversatorios o publicaciones recientes de divulgación académica. En esta ocasión, también se sumarán la Facultad Regional Resistencia de la Universidad Tecnológica Nacional, la Uces, la Universidad Gastón Dachary y la Universidad Kennedy – Sede Corrientes.

En ese marco, se desarrollarán distintas actividades que incluyen rondas de lectura, talleres artísticos abiertos, presentaciones de libros, espectáculos musicales y teatrales, conversatorios, charlas, conferencias y un concurso de streaming orientado a colegios secundarios. Las escuelas primarias y colegios secundarios tendrán actividades y talleres artísticos disponibles en horarios de mañana y tarde.

Sumándose al esfuerzo de la comunidad universitaria, se contará con el aporte empresarial de diversas editoriales de la región. A la Editorial Eudene se sumarían, en espacios de exposición y venta, Editorial de La Paz y Editorial Contexto. Otra institución que suma su aporte es la Sociedad Argentina de Escritores, Sade - Filial Chaco, con la presencia de varios escritores regionales.

“Nuestra intención es consolidar un evento institucional para la promoción de la lectura, la difusión del conocimiento y la expansión de la cultura del libro en un marco local y regional, generando un espacio abierto y diverso de debate académico, así como de expresión artística y literaria”, dijo el Director del Centro Cultural Nordeste, Arq. Javier Vargas.

Para mayor información, se pueden consultar las redes sociales del CCN en Instagram y Facebook, o bien llamando al teléfono 362 4422583.

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