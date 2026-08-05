Corrientes marchará contra la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada

Organizaciones sociales, ambientales, sindicatos, colectivos, artistas y ciudadanos autoconvocados convocaron a una movilización en Corrientes para expresar su rechazo al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y a las modificaciones que propone sobre la legislación vigente en materia de tierras rurales, barrios populares y manejo del fuego.

La concentración se realizará este jueves a las 16 en la Plaza 25 de Mayo, frente a la Casa de Gobierno provincial, en el marco de una jornada nacional que tendrá actividades similares en distintas ciudades del país.

Según informaron los organizadores, la movilización incluirá micrófono abierto, intervenciones artísticas, música en vivo, serigrafía y armado de carteles, con la participación de artistas y colectivos que impulsan distintas causas socioambientales.

Como parte de las actividades previas, este miércoles las organizaciones presentaron una nota al gobernador de Corrientes solicitando que exprese su rechazo al proyecto. En el documento manifestaron su preocupación por el impacto que, a su entender, podrían tener las modificaciones propuestas sobre el territorio provincial.

Entre los principales cuestionamientos señalaron que la iniciativa elimina límites vigentes a la extranjerización de tierras rurales y restricciones sobre territorios considerados estratégicos, como zonas de frontera y áreas cercanas a grandes cuerpos de agua.

También advirtieron sobre los cambios previstos en la Ley de Integración Socio Urbana, al sostener que se eliminarían mecanismos vinculados con la expropiación de inmuebles donde se encuentran barrios populares y la suspensión de desalojos.

Además, expresaron su preocupación por las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego, al considerar que reducirían las protecciones sobre humedales, pastizales y otros ecosistemas. En ese sentido, recordaron que en 2022 los incendios afectaron más de un millón de hectáreas en Corrientes.

Los organizadores señalaron que la convocatoria busca abrir el debate sobre el modelo de desarrollo y el uso del territorio en la provincia, así como sobre las políticas vinculadas al acceso a la tierra y la protección de los recursos naturales.

Entre las organizaciones convocantes se encuentran Ciudadanxs Autoconvocados, Defensores del Pastizal, Guardianes del Yverá, La Correntada, Defensores de los Espacios Públicos, Correntinos contra el Cambio Climático, Fuerza Transfeminista, la Cátedra Libre "Derechos Humanos y Participación Ciudadana", CTA, ATE y el Partido Piquetero, entre otras.