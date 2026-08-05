Salud Pública advirtió sobre operativos oftalmológicos sin autorización en Corrientes

El Ministerio de Salud Pública de Corrientes emitió un comunicado oficial para advertir a la población sobre la realización de operativos oftalmológicos y venta de anteojos sin la debida autorización de la cartera sanitaria.

Desde el organismo señalaron que detectaron la realización de este tipo de actividades por parte de personas que carecen del aval y la autorización del Ministerio, por lo que instaron a la comunidad a extremar los cuidados antes de asistir a este tipo de operativos.

En el comunicado, Salud Pública remarcó que los operativos oftalmológicos y la venta de anteojos en clubes, sindicatos u otros establecimientos que no cuenten con la correspondiente autorización y control ministerial carecen de sustento legal.

Asimismo, recordó que la Ley Provincial N.º 2.839 establece de manera obligatoria que estas prácticas deben ser realizadas por profesionales debidamente matriculados y en espacios formalmente habilitados, con el fin de garantizar la seguridad de los pacientes.

Ante esta situación, el Ministerio recomendó a la población verificar que los controles oftalmológicos y la adquisición de anteojos se realicen únicamente en establecimientos autorizados y bajo la intervención de profesionales habilitados.