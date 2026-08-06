Garrafa Social en Corrientes: cuáles son los barrios y horarios de venta para la próxima semana

El Gobierno de Corrientes dio a conocer el cronograma de venta de la garrafa social de la próxima semana. El operativo permitirá acceder al beneficio en diferentes puntos de la ciudad.

La actividad, a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, se desarrollará durante el miércoles 12 y jueves 13 de agosto, con horarios establecidos para cada barrio.

Cronograma

Miércoles 12

El primer procedimiento de la semana se hará en el barrio Galván: de 10 a 11.30, entre la avenida Jorge Romero y Elías Abad.

Jueves 13

Al día siguiente, la venta se realizará en dos puntos de la ciudad capital. En el barrio Santa Catalina estará habilitado de 10 a 11, en la Plaza Poncho Roch, ubicada en Marilu Morales Segovia y Mario Milan Medina.

Del mismo modo, el barrio Alta Gracia tendrá un punto de venta de 11.30 a 12.30, entre las calles Comechingones y Santa Catalina.