La Banda de Música de la Policía de Corrientes ofreció un concierto en pleno centro

La Banda de Música de la Policía de Corrientes ejecutó una retreta musical el miércoles en pleno centro de la ciudad Capital, en el marco de su 55° aniversario institucional.

En la tarde del miércoles se presentó la Banda de Música en la Plaza Vera, ubicada sobre peatonal Junin. El evento contó con la participación de un importante número de vecinos y familias que disfrutaron un variado repertorio musical.

Este tipo de actividades tienen el objetivo de generar un espacio de encuentro y acercamiento entre la Institución Policial y la comunidad.

En el evento estuvo presente la subsecretaria de seguridad, Lic. Ingrid Jetter, directores generales integrantes del Estado Mayor Policial, jefes de dependencias, personal superior y sub alterno en actividad y en situación de retiro, cadetes de la Escuela de Policía “Gral. José Francisco de San Martin”, demás autoridades e invitados.