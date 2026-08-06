Temporal en Corrientes: cortaron la Ruta 12 en Esquina por la caída de un árbol

Un severo frente de tormenta con intensas ráfagas de viento del sector sur provocó este jueves pasadas las 12 del mediodía la caída de un árbol de gran magnitud sobre la calzada de la Ruta Nacional 12, a la altura del Paraje El Carmen, cerca de la localidad correntina de Esquina.

El incidente hídrico y vial mantiene el tránsito totalmente interrumpido en ambas manos de la arteria nacional.

El ejemplar de eucalipto se desprendió por la fuerza de los vientos y cayó de forma transversal sobre la cinta asfáltica, justo frente a las instalaciones de la Escuela N° 627.

Debido a las dimensiones del tronco y las ramas sobre la vía, la circulación vehicular permanece cortada de manera absoluta, impidiendo el paso de transporte de carga, colectivos de larga distancia y vehículos particulares.

Complicaciones en la zona y pedido de intervención urgente

El temporal que azotó a la región sur de la provincia provocó serios inconvenientes en la infraestructura del departamento. La interrupción de la Ruta Nacional 12 genera importantes demoras en una de las trazas viales más transitadas para la conectividad entre las localidades del sur correntino y la provincia de Entre Ríos.

Ante el bloqueo total del camino, automovilistas, transportistas y vecinos de la zona rural solicitaron la urgente intervención de las fuerzas de seguridad y de los equipos de emergencia vial. Se aguarda la llegada de cuadrillas con maquinaria pesada y motosierras para llevar adelante las tareas de trozado, remoción de la madera y posterior despeje de la calzada, con el fin de restituir la seguridad en la ruta y permitir la reapertura de la circulación.

TN Esquina